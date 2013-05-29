Londra merkezli sigorta şirketi AON, dünyanın risk haritasını çıkardı. Türkiye’yi Kenya, Myanmar ve Kolombiya’yla birlikte risk oranı yüksek kategorisine alan şirket, en kapsamlı sigortayı önerdi.

Çokuluslu sigorta ve danışmanlık şirketi AON, küresel risk haritasını çıkardı. 10 yıldır hazırlanan raporda Türkiye, risk oranı yüksek ülkeler arasında yer aldı. Kenya, Cezayir, Uganda, Senegal, Liberya, Myanmar, Yunanistan, Venezuela ve Kolombiya gibi ülkeler de riskli kategorisinde yer aldı.

Yiğit Can Kaytmaz'ın Akşam gazetesinde yer alan haberine göre, raporda, ülkelerin risk oranları griden kırmızıya uzanan bir yelpazeyle gösterilirken, Türkiye’ye en yükseğin bir altındaki ‘turuncu notu’ verildi. Ayrıca, farklı risk kriterlerini anlatan üç ikonun üçü de Türkiye için kullanıldı. Buna göre, Türkiye’de terörizm, sabotaj, sivil ayaklanma, isyan, grev, darbe, devrim ve iç savaş olasılıkları bulunuyor.

Raporda şu ifadelere yer verildi: Genellikle saldırıların çoğu Güneydoğu’da yaşansa da, 2012’de İstanbul’da meydana gelen terör olayları dört kat arttı. Kürt eylemciler 2012’de birçok eylem düzenledi. Ekim ayında 5 sivil, Suriye tarafından gelen havan topuyla hayatını kaybetti.

NATO’nun Patriotları yerleştirmesi de tehdidi ortaya koyuyor. BU oranlara göre, Türkiye’ye her şey dahil olan ve bütün riskleri kapsayan sigorta tavsiye edildi. Türkiye’nin komşuları Suriye, Irak ve İran en yüksek riski içeren kırmızı hatta yer aldı. Çad, Mısır, Sudan, Libya, Afganistan, Somali ve Yemen de en riskli ülkeler arasında yer aldı.