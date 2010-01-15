T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük Rusya ziyaretini sonlandırdı. Başbakan, Moskova'dan İstanbul'a dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin referanduma alışması gerektiğinin ifade ederken, Anayasa değişikliği ile ilgili mevcut bir hazırlıkları olduğunu söyledi.



Alevi çalıştayının hazırlanan rapor sonrası atılacak adımların hayata geçirileceğin, Romanların yerleşik düzene geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü, topluma kazandırılacaklarını ifade etti.



Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Enis Berberoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova-İstanbul sırasında 8 gazetenin temsilcilerinin yönlettiği soruları "Referanduma Türkiye alışsın" (15 Ocak 2010) başlığıyla yazdı:



'Referanduma Türkiye alışsın'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Anayasa değişikliği için referandum yolunun açık olduğu mesajını, “Türkiye referandumlara alışsın” sözleriyle verdi.



Erdoğan Ermenilerin işgal ettikleri Azeri topraklarından çekilmeye başlaması halinde kapalı sınır kapısının açılmasının gündeme geleceğini açıkladı. Başbakan’a Moskova-İstanbul yolunda 8 gazetenin temsilcilerinin yönelttiği sorular ve yanıtları şöyle:



14 Mart’ta kesildi



* Referandum süresi 120 günden 45 güne düştü, Anayasa değişikliği mi planlıyorsunuz?



Kısmi bir Anayasa değişikliği olabilir. Bunun ilk adımı olarak referandum süresi kısaldı. Türkiye referanduma alışsın. Bizde referandum zor oluyor. Geçmişte referandumlara pek başvurulmuyordu.



* Anayasa paketinde neler olabilir?



Siyasi partiler yasa ve Anayasa düzenlemeleri yapmakla mükellef. Mevcut şartlar çok detaylı değişikliğe imkan vermiyor. Anayasa’da yapılacak değişikliklerle ilgili olarak 2007 yılında çalışma başlattık. 14 Mart süreciyle kesintiye uğradı. Ama çalışmalarımızı sürdürdük. Şöyle adım olacak dersem yanlış olur. Bir hazırlık mevcut.



* Uzlaşma olacak mı?



Toplumdan talep geliyor, konsensus parlamento içinde olursa, Baykal’ın anladığı alamda konsensus değil. Çünkü uzlaşmadan ne anladığını bir türlü açıklamadı. Yüzde 100 uzlaşma olur diye bir iddia içinde değiliz. Uzlaşma yönünde çaba gösteririz kim uzlaşma adımı atarsa biz de atarız. Daha önce Anayasa değişikliğiyle ilgili uzlaşma komisyonu oluşturalım dedik. CHP üye vermedi.



'Dar kapsamlı olur'



* Meclis Başkanı 12 maddelik değişiklik temenni ettiğini açıklamıştı.



Değişiklik geniş olmaz. Muaccel olması gereken çalışma gündeme gelebilir. Meclis’i günlerce meşgul edecek paket olmaz. En basit değişiklikler de çalışmaları kilitliyorlar. Madde sayısı az olan bir Anayasa değişikliği yapabilir.



* Türkiye milletvekilliği olur mu?



Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklik konsensusa bağlı. Hangi konuların gündeme geleceğini diğer partilerin yaklaşımı belirler.



'Ermeniler çekilirse atılacak adım belli'



* Putin Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunların paket çözümüne karşı çıktı, değerlendirmeniz ne?



Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ile Karabağ sorununun çözümü bağlantılı. Ne kadar birbirinden ayrı yürütülmeye kalkılırsa kalkınsın perde arkasında bu iki konu birbiriyle bağlantılı. Kapıların kapanması Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sıkıntı ile başladı. Yasa ile gelen yasa ile gider meselesi var ya. Burada da böyle bir adımın atılması için barış sağlanması gerekir. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sıkıntı giderilsin. Karabağ işgali kalksın. Türkiye Ermenistan konusu rahat hallolacak. Ermenistan iyi niyetli ise öncelikle reyonlardan çekilmekle işe başlayıversin. Reyondan çekildiği anda olumlu gelişmeler olur.



'Kapılar var'



* Peki bizim atacağımız adım belli mi?



Bu süreçte Türkiye için atılacak adım belli. Önümüzde kapılar var. Bazı riskler aldık. Kargo uçuşlarını, Erivan İstanbul seferlerini biz başlattık. Hava kapısını açtık ama kara kapısını açmak farklı.



'Rusya gevşemesin'



* Bu meseleyi Ruslarla görüştünüz mü?



Konuyu Medvedev ve Putin ile açık açık konuştuk. MİNSK üçlüsü içinde Ermenistan üzerinde en etkili ülke Rusya. Bu konuda Rusya gevşek davranırlarsa netice almak zorlaşır.



'Ertesi gün geri sardı'



* Baydemir’in açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Önce zehir zemberek konuştu ertesi günü geriye sardı. Şık değil, çirkin. Ben, ‘Sen siyasetçi değilsin’ demem. Siyasetçinin ne dediğini iyi bilmesi lazım.

Asla siyaset yapamaz, kanaat belirtemez demem. Konuşurken ahlaki ölçüler içinde konuşması lazım. Ak Parti’nin bölgede yaptığı çalışmalar var, 80 yıl içinde yapılmamış yatırımlar. Görmemezlikten gelmek hiç yakışmaz. Baydemir, bizden önceki iktidarlar döneminde belediye başkanı olsaydı, eline para geçmezdi. Baydemir’in son çağrısına gelince, biz zaten o yerdeyiz



'% 20 küsura düştüysek Baykal zil takıp oynasın'



* Ekonomik kriz yüzünden oylarınızın düştüğü yazılıyor, söyleniyor.



Sivil dikta ve faşizm deniliyor. Ey Baykal ve yandaşları! Böyle bir durum varsa, Ak Parti’nin oyları yüzde 20 artıya, yüzde 20 küsura düştüyse zil takıp oynayacağınıza, sivil diktadan bahsediyorsunuz. Oyumuz 26 veya daha aşağıya düştüyse CHP ile MHP’nin toplamı 40’lara varır. Durum böyle ise niye ağlıyorsunuz? Seçimlere kalmış 1.5 sene. Daha yükselirsin. Halk seni seçer. Millet getirirse iktidara gelirsin. Ama iftiralarla bir yere varmak mümkün değil. Türkiye’de demokrasi çıtası AKP'yle yükseldi. 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl öncesine gidelim, köşe yazarlarına kimler müdahale ediyordu. Olağanüstü hali bir kenara koyamayız. Nereden nereye geldik. Roman vatandaşlarımız kimsenin gündeminde değildi. Biz girince MHP hazırlığa girişti. Günaydın. Düne kadar Roman yok muydu? 2005’te Diyarbakır’da konuştum. Milli birlik ve kardeşlik projesi azınlıkları da Alevileri de Romanları da kapsıyor.



Alevi raporu



* Alevi Çalıştayı sürüyor değil mi?



28 Ocak’ta Alevi Çalıştayı son toplantısını yapacak. Faruk Bey (Çelik) çalışıyor, rapor hazırlayacaklar. Hayata geçirmek için çalışmalar yapacağız. Genelgeyle yapılacaklar, yasayla yapılacaklar, Anayasa değişikliği ile yapılacaklar şeklinde öncelik sırasına göre çözümler üreteceğiz.



Romanlara konut



* Romanlarla ilgili?



Romanlar 40 küsur ilde yaşıyorlar. Yerleşik düzene geçmeleri için özel idareler, belediyeler ve TOKİ çalışıyor. Onların yaşam alışkanlıklarına göre yerleşkeler yapılacak. Çok katlı, yüksek binaları sevmiyorlar. TOKİ proje hazırlıyor. Süratle yapılaşma olacak. Yer noktasında arazi verebiliriz. Bazı belediyeler başladı bile. Bir Roman çocuğunu okula gönderdiğinde bazı yerlerde diğer veliler çocuklarını o sınıftan alıyordu. Okul lafını duyunca çok neşelendiler. Bu bir zulümdür. Ortadan kaldıracağız? Okulları olacak, alışveriş yerleri olacak, sosyal mekânları olacak. Topluma kazandırılacaklar.



Vize kararı haziranda İstanbul’da



* Vizenin kaldırılmasını biz mi teklif ettik?



Vizenin kaldırılmasını biz teklif ettik. İnanıyorum ki, çok önemli neticeler doğuracak. Vatandaşlarımızın girişimcilerimizin sıkıntılarını giderecek. Rahatlama sağlayacak. Turizmde alanında her iki tarafa da katkı yapacak.



* Karar ne zaman verilecek?



Medvedev mayıs veya haziranda Türkiye’ye gelecek. Türk-Rus İş Konseyi’ni İstanbul’da toplamayı da teklif ettik. ‘Vizeyle taçlandıralım’ diye teklifte bulunduk. Bu ziyarette ‘Stratejik İşbirliği Anlaşması’ imzalamayı bekliyoruz. Suriye ve Irak’la olduğu gibi. Rusya, daha önce böyle bir anlaşmayı Almanya ve Fransa ile yapmıştı.



* Doğalgaz fiyatında Türkiye aleyhine durum giderildi mi?



Şu anda ortalamayı yakalar havada görünüyor. Süreç içinde konuşmaya açıklar. Bir iyiniyet söz konusu



* Beyaz ette alım garantisi verdiler.



Türkiye’de 17 tesisi incelediler, 6’sını uygun gördüler. 500 bin tona kadar beyaz et alabileceklerini söylüyorlar. Verebileceğimizin azamisidir bu. Bizim üretimiz 1.5 milyon ton civarında.