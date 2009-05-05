Türkiye 'Refah Listesinde' 61. sırada

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan uluslararası düşünce kuruluşu Legatum Institute tarafından yapılan ve 104 ülkenin yer aldığı "Refah Listesi"nde Türkiye 61. sırada yer aldı.



Başını Avustralya, Avusturya ve Finlandiya'nın çektiği listede, ilk 10'da ayrıca Almanya, Singapur, ABD, İsviçre, Hong Kong, Danimarka ve Yeni Zelanda bulunuyor.



Aralarında bazı AB üyesi ülkelerin bulunduğu ikinci 10 ise Hollanda, İsveç, Japonya, Norveç, Fransa, Belçika, Kanada, İngiltere, İsrail ve İrlanda şeklinde sıralandı.



25. sırasında İtalya'nın yer aldığı listede Kuveyt 30., Arjantin 31., Yunanistan 34., Brezilya 43., Suudi Arabistan 45., Romanya 47., Çin 54., Rusya 57., Cezayir 66., Hindistan 70., İran 73., Pakistan 85. ve Sudan 94. sırada yer aldı.



104 ülkenin bulunduğu listenin son üç sırasında ise Mali, Zambiya ve Yemen sıralandı.



Listeyi hazırlayan Legatum Institute uzmanları, yatırımlar, mali idare, pazarın rekabet gücü, eğitim kalitesi, ekonomik açıklık, yabancı yardımlara bağımlılık, fırsat eşitliği, çevre, gelir düzeyi, eğlence ve spora ayrılan bütçe ve zaman, sağlık, işsizlik, aile ve toplum yaşamı ile dini inanç ve özgürlükler gibi konuları temel aldı ve ele alınan ülkelerin bu konularda konulan kriterlere uyup uymadığına göre bir puanlama yaptı.



Legatum Institute, George W. Bush yönetimindeki Beyaz Saray'da, üst düzey yönetici olarak çalışan üç isim tarafından kurulan bir uluslararası düşünce kuruluşu olarak biliniyor.



Kuruluşun Yönetim Kurulu eşbaşkanlarından, Bush'un özel danışmanı olarak Beyaz Saray'da bir dönem görev yapan Ryan Streeter, amaçlarının, serbest pazar ekonomisi, demokrasi ve sadece geliri değil, yaşam kalitesini de esas alan yeni bir refah tanımı olduğunu belirtti.



