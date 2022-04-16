Türkiye Raporu anketi: Millet İttifakı önde

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, son seçim anketinin sonuçlarına göre Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'ndan önde olduğunu söyledi.

Selçuki Halk TV’deki Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programında son yaptıkları seçim anketinin verilerini paylaştı.

Nisan ayının ilk haftasında bilgisayar destekli telefon yoluyla Türkiye çapında 1500 kişi ile gerçekleştirilen anket, İstanbul Ekonomi Araştırma kaynakları ve finansı ile yaptıldı.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:

AKP: Yüzde 32

CHP: Yüzde 25

İyi Parti: Yüzde 15

HDP: Yüzde 11

MHP: Yüzde 7

Selçuki anketle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şimdi birkaç trend var ki birkaç aydır devam ediyor. Onlara dikkat çekmek lazım. Şimdi biz araştırmalarımızda hep şuna bakıyoruz. Aynı sonuçları belirli aylarda üst üste alıyor muyuz? Yani trendler oluşuyor mu? İki temel şey var. Birincisi şu, Millet İttifakı yine Cumhur İttifakı’nın önünde. Yaklaşık 1,5-2 puan kadar önünde. Geçtiğimiz ay da aynı sonuca ulaşmıştık. Memleket bu ay anketimizde çıkmadı. İki sonuç enteresandı. Yeniden Refah Partisi ankette ikinci ay üst üstte çıktı. Yüzde 0.5 civarında. Zafer Partisi’nin ilk defa anketimizde çıktığını görüyoruz. O da yaklaşık yüzde 0.5 civarında.”