Türkiye Raporu: Ankete katılanların yüzde 12'si FETÖ'nün siyasi ayağının AKP olduğunu düşünüyor

'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmaları devam ederken Türkiye Raporu konu hakkında bir anket yayınladı. Ankete katılanların yüzde 74.8'i, FETÖ'nün siyasi ayağı kim?' sorusuna 'fikrim yok/cevap yok' yanıtını verdi. En yaygın yanıt ise yüzde 12’yle ‘AKP’ olurken, bunun ardından yüzde 4.2’yle ‘CHP’ ve yüzde 2.4’le ‘Recep Tayyip Erdoğan’ geldi.

Türkiye Raporu, İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından her ay iki kere Türkiye çapında 12 ilde 1537 kişi ile yapılan anket çalışmasının sonuçlarını baz aldı. 17 Şubat'ta yapılan araştırmada 'Sizce 'FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir?' sorusuna her dört katılımcıdan üçü, yani yüzde 74.8'i 'Fikrim yok/cevap yok' yanıtını verdi.

En yaygın yanıt ise yüzde 12’yle ‘AKP’ olurken, bunun ardından yüzde 4.2’yle ‘CHP’ ve yüzde 2.4’le ‘Recep Tayyip Erdoğan’ geldi.

Yanıt verenlerin yüzde 8.6’sı ise “Bütün siyasi partilerde mevcut” yanıtını vererek, bütün siyasi partilerin bünyesinde ‘FETÖ’ unsurlarının bulunduğunu düşündüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun ‘FETÖ’nün siyasi ayağı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 3.7 olarak belirlendi.

AKP seçmeni, ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ dedi

Yanıtlar, soruları cevaplayanlar içinde parti seçmenleri bazında değerlendirildiğinde, AKP ve MHP seçmeninin en sık verdiği yanıt ‘CHP’ oldu.

Fakat AKP seçmeninin en sık verdiği ikinci yanıt ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ olurken MHP seçmeninin yanıtı ise ‘HDP’ oldu.

CHP, İyi Parti ve HDP seçmenleri arasında ise soruya verilen en sık yanıt ‘AKP’ olurken ikinci yanıt ‘Recep Tayyip Erdoğan’. İyi Parti ve HDP seçmeni arasında ‘FETÖ’nün siyasi ayağının CHP olduğunu düşünen yok.

CHP seçmeninin ise yüzde 2.1’lik bölümü partinin ‘FETÖ’nün siyasi ayağı olduğunu düşünüyor. Öte yandan, AKP seçmeninin yüzde 12.2’si, MHP seçmeninin ise yüzde 11.4’ü AKP’nin ‘FETÖ’nün siyasi ayağı olduğunu düşündüğünü belirtti.