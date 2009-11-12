Türkiye Rallisi İstanbul'a geliyor

Start Kocaeli Outlet Center’dan verilecek

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı olan Kocaeli Rallisi 14‐15 Kasım tarihlerinde koşulacak. Sezonun son yarışı olan Kocaeli’de pilotlar arasında büyük bir çekişme yaşanması bekleniyor.Bu yıl başarılı bir sezon geçiren Castrol Ford Team Türkiye pilotları Emre Yurdakul ve co-pilotu Burak Erdener ile Burcu Çetinkaya ve co-pilotu Çiçek Güney, İspanya ve İngiltere Rallisi ardından Türkiye’de ilk kez yeni Fiesta R2 ralli otomobilleri ile start alacak.Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Kocaeli’deki final koşusunda ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve manken Tuğba Özay da yarış otomobillerinden önce 0 ve 00 araçlarıyla piste çıkacaklar.Ford Otosan 50. Yıl Kocaeli Rallisi 101 km’si toprak karakterli 6 özel etap olmak üzere toplam 264,38 km uzunluğundaki normal etabıyla iki günde tamamlanacak.Kocaeli Rallisi, 14 Kasım Cumartesi günü saat 18.30’da Kocaeli Outlet Center Alışveriş Merkezi önünden verilecek start sonrasında 2 km uzunluğundaki özel seyirci etabı ile devam edecek. 15 Kasım Pazar günü geçilecek toprak karakterli 5 özel etap sonrasında ekipler, saat 17.05’de finiş görecek. Kupalar, saat 18.40’da Outlet Center’da yer alan finiş podyumunda yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.2010 yılında Avrupa'nın Kültür Başkenti olacak olan İstanbul'da, Dünya Ralli Şampiyonası'nın düzenlenecek olmasının şehre yeni bir atmosfer katması bekleniyor.2009 Türkiye Ralli Şampiyonası'ndaKocaeli Rallisi’nden önce puan durumu1 YAĞIZ AVCI 101,252 BURAK ÇUKUROVA 663 GÜVEN BOSTANCI 544 KEREM ÜSTÜNKAYA 445 MUSTAFA SÖYLEMEZ 40,56 BURCU ÇETİNKAYA 36,57 EMRE YURDAKUL 34,758 SERHAT ÖZTEMİR 289 MURAT BOSTANCI 2810 SİNAN PULAT 2211 ÜNAL ŞENBAHAR 21,2512 CEM ACAR 1913 DAĞHAN ÜNLÜDOĞAN 18,7514 HALİM ÖZAL 1815 CENK CEYİŞAKAR 16,2516 MENDERES OKUR 1617 TOLGA ÇİLİNGİR 1518 SÜHEYL POLATOĞLU 1519 TANER ŞENGEZENER 1120 YÜKSEL ÖZGÜR 1021 ÖZEN ÖZER 922 TUNÇ TUNCER 523 YUNUS KOLCU 524 CENGİZ KABATEPE 3,7525 MEHMET PINARBAŞI 326 CEM ÖZDEMİROĞLU 2,527 HAKAN KARGIN 228 RÜSTEM KESGİ 229 ÖZCAN SÖKE 1,2530 ROYA ANGEJIHEIDARI 12009 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI’ndaKocaeli Rallisi’nden önce takımların puan durumu1 PARKUR RACING 206,252 CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE 128,253 YURTİÇİ KARGO RALLY TEAM 89,254 ST RACING 42,75