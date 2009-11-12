Türkiye Rallisi İstanbul'a geliyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Rallisi'nin yeni sezonda İstanbul'da yapılacağı açıklandı. Dünya Ralli Şampiyonası organizatörlerinin, yarışı dünyanın en büyük beşinci şehri olan İstanbul'a almaya kararlı oldukları ve 12 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul'u ideal bölge olarak gördükleri belirtildi.
Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı olan Kocaeli Rallisi 14‐15 Kasım tarihlerinde koşulacak. Sezonun son yarışı olan Kocaeli’de pilotlar arasında büyük bir çekişme yaşanması bekleniyor.
Bu yıl başarılı bir sezon geçiren Castrol Ford Team Türkiye pilotları Emre Yurdakul ve co-pilotu Burak Erdener ile Burcu Çetinkaya ve co-pilotu Çiçek Güney, İspanya ve İngiltere Rallisi ardından Türkiye’de ilk kez yeni Fiesta R2 ralli otomobilleri ile start alacak.
Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Kocaeli’deki final koşusunda ünlü oyuncu
Oktay Kaynarca ve manken Tuğba Özay da yarış otomobillerinden önce 0
ve 00 araçlarıyla piste çıkacaklar.Start Kocaeli Outlet Center’dan verilecek
Ford Otosan 50. Yıl Kocaeli Rallisi 101 km’si toprak karakterli 6 özel etap olmak üzere toplam 264,38 km uzunluğundaki normal etabıyla iki günde tamamlanacak.
Kocaeli Rallisi, 14 Kasım Cumartesi günü saat 18.30’da Kocaeli Outlet Center Alışveriş Merkezi önünden verilecek start sonrasında 2 km uzunluğundaki özel seyirci etabı ile devam edecek. 15 Kasım Pazar günü geçilecek toprak karakterli 5 özel etap sonrasında ekipler, saat 17.05’de finiş görecek. Kupalar, saat 18.40’da Outlet Center’da yer alan finiş podyumunda yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.
2010 yılında Avrupa'nın Kültür Başkenti olacak olan İstanbul'da, Dünya
Ralli Şampiyonası'nın düzenlenecek olmasının şehre yeni bir atmosfer
katması bekleniyor.
2009 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda
Kocaeli Rallisi’nden önce puan durumu
1 YAĞIZ AVCI 101,25
2 BURAK ÇUKUROVA 66
3 GÜVEN BOSTANCI 54
4 KEREM ÜSTÜNKAYA 44
5 MUSTAFA SÖYLEMEZ 40,5
6 BURCU ÇETİNKAYA 36,5
7 EMRE YURDAKUL 34,75
8 SERHAT ÖZTEMİR 28
9 MURAT BOSTANCI 28
10 SİNAN PULAT 22
11 ÜNAL ŞENBAHAR 21,25
12 CEM ACAR 19
13 DAĞHAN ÜNLÜDOĞAN 18,75
14 HALİM ÖZAL 18
15 CENK CEYİŞAKAR 16,25
16 MENDERES OKUR 16
17 TOLGA ÇİLİNGİR 15
18 SÜHEYL POLATOĞLU 15
19 TANER ŞENGEZENER 11
20 YÜKSEL ÖZGÜR 10
21 ÖZEN ÖZER 9
22 TUNÇ TUNCER 5
23 YUNUS KOLCU 5
24 CENGİZ KABATEPE 3,75
25 MEHMET PINARBAŞI 3
26 CEM ÖZDEMİROĞLU 2,5
27 HAKAN KARGIN 2
28 RÜSTEM KESGİ 2
29 ÖZCAN SÖKE 1,25
30 ROYA ANGEJIHEIDARI 1
2009 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI’nda
Kocaeli Rallisi’nden önce takımların puan durumu
1 PARKUR RACING 206,25
2 CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE 128,25
3 YURTİÇİ KARGO RALLY TEAM 89,25
4 ST RACING 42,75