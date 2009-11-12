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Yaşam

Türkiye Rallisi İstanbul'a geliyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Rallisi'nin yeni sezonda İstanbul'da yapılacağı açıklandı.

12 Kasım 2009 02:00

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Rallisi'nin yeni sezonda İstanbul'da yapılacağı açıklandı. Dünya Ralli Şampiyonası organizatörlerinin, yarışı dünyanın en büyük beşinci şehri olan İstanbul'a almaya kararlı oldukları ve 12 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul'u ideal bölge olarak gördükleri belirtildi.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı olan Kocaeli Rallisi 14‐15 Kasım tarihlerinde koşulacak. Sezonun son yarışı olan Kocaeli’de pilotlar arasında büyük bir çekişme yaşanması bekleniyor.

Bu yıl başarılı bir sezon geçiren Castrol Ford Team Türkiye pilotları Emre Yurdakul ve co-pilotu Burak Erdener ile Burcu Çetinkaya ve co-pilotu Çiçek Güney, İspanya ve İngiltere Rallisi ardından Türkiye’de ilk kez yeni Fiesta R2 ralli otomobilleri ile start alacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Kocaeli’deki final koşusunda ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve manken Tuğba Özay da yarış otomobillerinden önce  0 ve 00 araçlarıyla piste çıkacaklar.

Start Kocaeli Outlet Center’dan verilecek

Ford Otosan 50. Yıl Kocaeli Rallisi 101 km’si toprak karakterli 6 özel etap olmak üzere toplam 264,38 km uzunluğundaki normal etabıyla iki günde tamamlanacak.

Kocaeli Rallisi, 14 Kasım Cumartesi günü saat 18.30’da Kocaeli Outlet Center Alışveriş Merkezi önünden verilecek start sonrasında 2 km uzunluğundaki özel seyirci etabı ile devam edecek. 15 Kasım Pazar günü geçilecek toprak karakterli 5 özel etap sonrasında ekipler, saat 17.05’de finiş görecek. Kupalar, saat 18.40’da Outlet Center’da yer alan finiş podyumunda yapılacak ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

2010 yılında Avrupa'nın Kültür Başkenti olacak olan İstanbul'da, Dünya Ralli Şampiyonası'nın düzenlenecek olmasının şehre yeni bir atmosfer katması bekleniyor.
 
2009 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda
Kocaeli Rallisi’nden önce puan durumu
 
1 YAĞIZ AVCI                                      101,25
2 BURAK ÇUKUROVA                          66
3 GÜVEN BOSTANCI                            54
4 KEREM ÜSTÜNKAYA                         44
5 MUSTAFA SÖYLEMEZ                      40,5
6 BURCU ÇETİNKAYA                          36,5
7 EMRE YURDAKUL                             34,75
8 SERHAT ÖZTEMİR                             28
9 MURAT BOSTANCI                            28
10 SİNAN PULAT                                  22
11 ÜNAL ŞENBAHAR                            21,25
12 CEM ACAR                                      19
13 DAĞHAN ÜNLÜDOĞAN 18,75
14 HALİM ÖZAL                                    18
15 CENK CEYİŞAKAR                           16,25
16 MENDERES OKUR                             16
17 TOLGA ÇİLİNGİR                               15
18 SÜHEYL POLATOĞLU                      15
19 TANER ŞENGEZENER                       11
20 YÜKSEL ÖZGÜR                               10
21 ÖZEN ÖZER                                       9
22 TUNÇ TUNCER                                   5
23 YUNUS KOLCU                                  5
24 CENGİZ KABATEPE                           3,75
25 MEHMET PINARBAŞI                         3
26 CEM ÖZDEMİROĞLU                          2,5
27 HAKAN KARGIN                                2
28 RÜSTEM KESGİ                                  2
29 ÖZCAN SÖKE                                    1,25
30 ROYA ANGEJIHEIDARI                      1
 
2009 TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI’nda
Kocaeli Rallisi’nden önce takımların puan durumu
 
1 PARKUR RACING                                              206,25
2 CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE                     128,25
3 YURTİÇİ KARGO RALLY TEAM                        89,25
4 ST RACING                                                        42,75

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