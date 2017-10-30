Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)



ANTALYA’nın Kemer İlçesi’nde düzenlenen Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) tarafından Göynük Mahallesi\'nde bir otelde düzenlenen Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası’na 165 erkek toplam 185 sporcu katıldı. Kadınlar ve erkekler kategorilerinde yapılan müsabakalar, 9 ve 10 top disiplinlerinde oynandı.

TBF Başkanı Ersan Ercan, şampiyonada çekişmeli ve güzel mücadeleler olduğunu belirterek, kadın bilardo milli takımı sporcularının belirlendiğini söyledi. Ercan, erkek milli takım sporcuları için aralıkta 16 sporcunun katılacağı bir turnuva yapmayı düşündüklerini aktarırken, bu müsabakalar sonucunda da erkek milli takımını belirleyeceklerini kaydetti.

Pool bilardoda geçen sene uluslararası organizasyonlarda iki madalya kazandıklarını da hatırlatan Ercan, 3 bant bilardo da 11 madalya kazandıklarını anlattı.

Şampiyonada sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şampiyonada; kadınlar 10 topta birinci Eylül Kibaroğlu, ikinci İrem Öç, üçüncüler Gaye Taş ve Elçin Bilgin, kadınlar 9 topta birinci İrem Öç, ikinci Eylül Kibaroğlu, üçüncüler Elçin Bilgin ve Hilal Pekdemir, erkekler 10 topta birinci Ferdi Özdemir, ikinci Saki Kanatlar, üçüncüler Onur Yıldırım ve Sami Köylü, erkekler 9 topta birinci Onur Yıldırım, ikinci Sami Köylü, üçüncüler Bircan Çakır ve Samet Değirmenci oldu.

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