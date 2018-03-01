Türkiye PMI Şubat'ta 55.6'ya geriledi (2)

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İstanbul, 1 Mart (DHA) - Türkiye imalat sanayi Şubat ayında iyileşmesini sürdürürken, Ocak ayındaki 55.7 seviyesinden 55.6’ya, İstanbul İmalat PMI 55.1 düzeyinden 54.2’ye geriledi geriledi.

İSO\'dan yapılan açıklamada, \"İmalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Şubat ayında 55.6 olarak ölçülerek imalat sektöründeki güçlü iyileşmenin devam ettiğini gösterdi. Endeks, büyümenin üretimdeki güçlü artış ile desteklenerek son yedi yılın ikinci en yüksek hızda gerçekleştiğine işaret etti\" denildi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomisti Gabriella Dickens, şu değerlendirmeyi yaptı:

\"Şubat verileri Türk imalat sektöründeki büyümenin Ocak ayındakine yakın düzeyde gerçekleştiğini gösterdi. Bu gelişmede, üretim ve yeni siparişlerdeki güçlü büyüme etkili oldu. Bunların yansıması olarak, firmalar, operasyonel kapasitelerini artırmak amacıyla, istihdam genişlemesini Şubat ayında hızlandırdı.\"

Mart 2011’den beri görülen ikinci en yüksek artış hızı

İSO açıklamasında, \"Eşik değer olan 50.0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, ocak ayında 55.7 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Şubat’ta çok sınırlı bir düşüşle 55.6 düzeyine geriledi\" denilerek şu değerlendirme yapıldı:

\"Buna rağmen endeks, imalat sektöründeki güçlü iyileşmenin devam ettiğini ve büyümenin üretimdeki güçlü artış ile desteklenerek Mart 2011’den beri gözlenen ikinci en yüksek hızda gerçekleştiğini gösterdi.

\"Genişleme hızı önceki aya kıyasla azalmış olmasına rağmen oldukça yüksek ve trendin üzerinde gerçekleşti. Güçlenen talebin yeni projelere zemin hazırlamasıyla, yeni siparişlerdeki büyümenin şubatta da sürdüğü gözlendi.

\"Firmalar istihdamı Şubat ayında güçlü düzeyde ve önceki aylara göre daha yüksek bir hızda genişletti. İmalatçıların satın alma faaliyetleri güçlü düzeyde artarken, üretim öncesi stoklar ocak ayındaki düzeylerine çok yakın kaydedildi.

\"Bu durum üretim büyümesinin satın alma faaliyetlerindeki artışı dengelemesinden kaynaklandı. Döviz kurundaki gelişmeler girdi maliyetlerinin daha da yükselmesine neden oldu. Ancak girdi fiyatları enflasyonu geriledi ve bunun yansıması olarak nihai ürün fiyatları enflasyonu da düşüş gösterdi.\"

İstanbul İmalat PMI Şubat ayında 54.2’ye geriledi

\"İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Şubat ayında 54.2 düzeyine gerileyerek İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında güçlü iyileşmenin sürdüğünü gösterdi; Ocak ayında İstanbul imalat PMI 55.1 düzyindeydi\" denilen İSO açıklmasında, şöyle devam edildi:

\"Geçen ocak ayında 55.1 olarak gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Şubat ayında hafif gerileyerek 54.2 seviyesine geriledi ve İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında güçlü iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Ocak ayına kıyasla yavaşlamakla birlikte sektörün büyüme hızı güçlü ve trendinin üzerinde kaydedildi.

\"Hem üretim hem de yeni siparişlerde gerçekleşen güçlü genişleme PMI endeksini destekledi. Talep ve istihdamdaki artışın etkisiyle imalat üretimi büyüme kaydetti. Ayrıca firmaların aldığı yeni işlerdeki büyüme hızlanarak devam etti.

\"Döviz piyasalarındaki olumsuz gelişmelerin ve hammadde fiyatlarındaki artışın yansıması olarak girdi maliyetleri yükseldi. Böylece enflasyonist baskılar şubatta da devam etti. Ancak son verilere göre hem girdi hem de nihai ürün fiyatları enflasyonu gerileme kaydetti.\"