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Türkiye Plassnik’in AGİT Genel Sekreterliğini veto etti

Türkiye ile Avusturya arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği seçiminde kriz patlak verdi.

05 Haziran 2011 03:00

T24 - Türkiye ile Avusturya arasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği seçiminde kriz patlak verdi. Türkiye’nin adayı Büyükelçi Ersin Erçin’in Ermenistan ve Kıbrıs Rum Kesimince veto edilmesi üzerine, Ankara da Avusturya’nın adayı olan ve Türkiye’nin AB üyeliğine karşı tutumuyla bilinen eski dışişleri bakanı Ursula Plassnik’i (54) veto etti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Konya’da krizi doğruladı “Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkan, Müslüman olmamız nedeniyle Avrupalılığımızın tartışma konusu yapan bir isime onay vermemiz söz konusu olamazdı” dedi.


AGİT Genel Sekreterliği için Türk, Avusturyalı, İtalyan ve Portekizli adaylar yarışıyordu. Türkiye’nin vetosu nedeniyle Plassnik’in de adaylığı düştüğü için AGİT dönem başkanı Livanya’nın İtalya’nın adayı Lamberto Zannier’i genel sekreterlik için önermesi bekleniyor. Ancak Avusturya’nın da İtalyan adayı veto edebileceği belirtiliyor. Türkiye ile Avusturya arasında daha önce de Viyana Büyükelçisi Ecvet Tezcan’ın, Avusturya hükümetinin Türkler’e yönelik politikasını eleştirmesi nedeniyle gerginlik yaşanmıştı. 


 

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