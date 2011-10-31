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Politika

'Türkiye, PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıyor'

Hakkari Çukurca'da 24 askerin şehit edilmesinden sonra başlatılan operasyonlarda öldürülen...

31 Ekim 2011 02:00

T24 - Hakkari Çukurca'da 24 askerin şehit edilmesinden sonra başlatılan operasyonlarda öldürülen 24 PKK'lının kimlik tespitleri için ailelerle birlikte Malatya'ya gelen BDP'li melletvekillerinden Emine Ayna, Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül'ü eleştirdi.

Öğlen saatlerinde Şehir Mezarlığı’ndaki morgta bekletilen cenazeleri ailelerin teşhisi sırasında hazır bulunan Emine Ayna, bu sırada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:  

BDP'li Ayna'dan öldürülen 24 PKK'lı için sert eleştiri

"Türkiye Cumhuriyeti kimyasal silah kullandığını inkar ediyor. Ölenlerin yüzü tanınmıyor, vücutları erimiş bir halde. Sadece 5 kişinin teşhisi yapılabildi. Türkiye’deki halklar oturup düşünmelidir. Kimyasal silah ve napalm bombaları kullanılıyor. Karacaoğlan ’Tüfek icat edildi mertlik bozuldu’ demişti. Şimdi yaşasaydı tüfeğe dua edecekti. Bu yapılan bir katliamdır, bir vahşettir. İnsanların yapamayacağı, kabul edemeyeceği bir şeydir. Bunları kabul edemiyoruz." 

BDP Muş Milletvekili Demir Çelik ise cenazeleri teşhis etmeye çalıştıklarını belirterek, "Aileler ile fotoğraflara bakarak 24 tanesinden ancak 5 tanesini teşhis edebildik. Teşhis edilemeyenlerin kan örnekleri alınıp DNA testi yapılıyor" dedi. 11 ailenin geldiği Malatya Şehir Mezarlığı’nda kimliği teşhis edilenlerden 3 PKK'lının cenazesi bölge belediyelerinden gönderilen cenaze nakil araçlarıyla morgdan alındı. Cenazelerin alınması sırasında dışarıda bekleyen grup Kürtçe sloganlar atarak örgüt flamaları açtı. Cenazelerin teslimi sırasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.  



 

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