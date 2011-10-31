'Türkiye, PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıyor'

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Öğlen saatlerinde Şehir Mezarlığı’ndaki morgta bekletilen cenazeleri ailelerin teşhisi sırasında hazır bulunan Emine Ayna, bu sırada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Türkiye Cumhuriyeti kimyasal silah kullandığını inkar ediyor. Ölenlerin yüzü tanınmıyor, vücutları erimiş bir halde. Sadece 5 kişinin teşhisi yapılabildi. Türkiye’deki halklar oturup düşünmelidir. Kimyasal silah ve napalm bombaları kullanılıyor. Karacaoğlan ’Tüfek icat edildi mertlik bozuldu’ demişti. Şimdi yaşasaydı tüfeğe dua edecekti. Bu yapılan bir katliamdır, bir vahşettir. İnsanların yapamayacağı, kabul edemeyeceği bir şeydir. Bunları kabul edemiyoruz."BDP Muş Milletvekili Demir Çelik ise cenazeleri teşhis etmeye çalıştıklarını belirterek, "Aileler ile fotoğraflara bakarak 24 tanesinden ancak 5 tanesini teşhis edebildik. Teşhis edilemeyenlerin kan örnekleri alınıp DNA testi yapılıyor" dedi. 11 ailenin geldiği Malatya Şehir Mezarlığı’nda kimliği teşhis edilenlerden 3 PKK'lının cenazesi bölge belediyelerinden gönderilen cenaze nakil araçlarıyla morgdan alındı. Cenazelerin alınması sırasında dışarıda bekleyen grup Kürtçe sloganlar atarak örgüt flamaları açtı. Cenazelerin teslimi sırasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.