Türkiye piyasalarından bi ayda 1.8 milyar dolar kaçtı

Yüksek enflasyon, döviz borçları ve sıcak paraya bağımlık gibi nedenlerle dünyanın en kırılgan ekonomilerinden biri olarak gösterilen Türkiye’de, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına ilişkin büyüyen endişeler, IŞİD tehlikesiyle artan jeopolitik gerginlikler ve siyasi riskler sonrası piyasalardan yabancı kaçışı da sürüyor. Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı verilere göre Türkiye piyasalarından son bir ayda 1.819 milyon dolar kaçtı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, son bir haftalık veriler hafif toparlanma gösterse de bir aylık kaçışı telafi edebilecek düzeyde değil.

Kur farkından arındırılmış verilere göre, 3-10 Ekim haftasında yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi portföyü 123 milyon dolar azalırken, 12 Eylül haftasından bu yana hisse senetlerinden toplam 691 milyon dolarlık yabancı yatırımcı çıkışı yaşandı. Diğer yandan yurt dışı yerleşiklerin devlet iç borçlanma portföyü (DİBS) son bir hafta da 484 milyon dolar artarken, bir aydaki çıkış 948 milyon dolar oldu. Repo portföyü ise 290 milyon dolar artarken, 12 Eylül’e göre yabancı kaçışı 180 milyon dolar oldu. Buna göre bir haftada Türkiye piyasalarına 651 milyon dolar girerken, son bir ayda 1 milyar 819 milyon dolar kaçtı.

Hisse senedi stoku yarı yarıya eridi

TCMB verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 10 Ekim itibariyle 49 milyar 64 milyon dolar, hisse senedi stoku 54 milyar 499 milyon dolar, Repo stoku 12 milyar 308 milyon dolar oldu. Türkiye ekonomik ve siyasi riskleri nedeniyle Fed’in tahvil alımlarını azaltma kararından en fazla etkilenen ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Hisse senedi stoku Fed’in parasal genişleme programını sonlandıracağını açıkladığı 17 Mayıs 2013 tarihinde 82 milyar 288 milyon dolar seviyesindeydi. Aynı tarihte repo stoku 13 milyar 924 milyon dolar, DİBS stoku 69 milyar 850 milyon dolardı. Buna göre, Fed’in ilk açıklamasından bu yana hisse senedi stoku 27 milyar 789 milyon dolar yani yüzde 50.9, DİBS stoku 20 milyar 786 milyon dolar yani yüzde 42.4, Repo stoku 1 milyar 616 milyon dolar yani yüzde 13 azaldı.