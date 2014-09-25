Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısında, Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihalefaiz oranının sabit tutulmasına karar verdi.



Böylece PPK, gecelik faiz oranlarından, marjinal fonlama oranını yüzde 11,25, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 10,75 ve Merkez Bankası borçlanmafaiz oranını yüzde 7,5'te tuttu.



PPK, ayrıca, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8,25 ve Geç Likidite Penceresi faizoranlarından: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranını yüzde 0 ve borç verme faiz oranını yüzde 12,75'te bıraktı.

Merkez Bankası, faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyretmekte olduğunu ve zayıflayan küresel talebe rağmen ihracatın dengeli büyümeyi desteklemeye devam ettiğini belirtti.



Yılın başında alınan makroihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu etkilerinin gözlenmeye başladığını kaydeden Merkez Bankası, gıda fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirdiği, bununla birlikte düşen emtia fiyatlarının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskleri sınırlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.



Banka, açıklamasında, "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir" dedi.