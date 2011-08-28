-Türkiye Peugeot yönetimi değişiyor İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - Peugeot Türkiye Genel Müdürü Jean Pierre Vieux, Türkiye otomotiv pazarının 1 milyon adetlik pazarı aşacağının kesin olduğunu belirterek, ''Türkiye'de bu potansiyel var'' dedi. 2007 yılından bu yana Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Jean Pierre Vieux, Peugeot Kuzey ve Doğu Avrupa Ticari Direktörlüğü'ne getirilirken, Kasım ayından itibaren geçerli olmak üzere Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Marc Bergeretti atandı. Vieux, düzenlenen basın toplantısında, kasım ayından itibaren atandığı Peugeot Kuzey ve Doğu Avrupa Ticari Direktörlüğü görevi ile 16 ülkeden sorumlu olacağını kaydetti. Vieux, 2007 yılında Türkiye'de göreve geldiğinde 3 temel hedefi bulunduğunu, bu hedeflerin; Türkiye'de o dönem yüzde 3 olan pazar payını artırmak ve bayi teşkilatını canlandırmak, Peugeot'nun müşteri memnuniyetini yükseltmek ve Türkiye'nin Peugeot markası içinde önemini artırmak olduğunu kaydetti. Geçen süre zarfında bu hedeflere bakıldığında, hedeflere ulaşma noktasında başarı sağladıklarını ifade eden Vieux, ''Bazı aylarda pazar payımız ilk geldiğimiz zamandaki pazar payının iki katı üzerine çıktığı oldu. Bunu yapmamızda Türkiye'de ürettirdiğimiz hafif ticari araçların da etkisi çok büyük oldu. 2009 ve 2010 yıllarında ticari araçlar satışlarında 3. sırada yer aldık. Peugeot olarak 2007 yılında müşteri memnuniyetinde sonlardaydık. Şimdi ise orta sıraların üzerindeyiz. 2012 yılında müşteri memnuniyetinde ilk 3'te yer almak istiyoruz. Görevli olduğum dört yıl boyunca müşteri memnuniyeti satış sonrasında yüzde 35 arttı'' diye konuştu. Jean Pierre Vieux, bu süre zarfında Türkiye Peugeot markası içinde çok önemli bir yere oturduğunu, Peugeot'nun Türkiye'ye artık çok önem verdiğini ve önemli pazarlar arasında değerlendirdiğini vurgulayarak, Peugeot tarafından Türkiye'nin artık bir Avrupa ülkesi olarak kabul edildiğini ve Türkiye'nin yakın takibe alındığını kaydetti. ''Türkiye otomotiv pazarı 1 milyon adetlik pazarı aşacaktır, bu kesin...'' diyen Vieux, Türkiye'de otomobilde vergilerin çok yüksek olmasına rağmen otomotiv pazarının daha da artmasını sağlayacak imkanların mevcut olduğunu anlattı. Vieux, ''Türkiye kendi dinamikleri üzerinde hareket eden bir ülke. 2008-2009 yılında tüm dünyada ekonomik kriz yaşanmasına rağmen Türkiye bu süreçte çok fazla etkilenmedi ve bu süreci çok başarılı atlattı. Tüm Avrupa'da otomotiv pazarı çakılırken, Türk otomotiv pazarı yükseldi'' dedi. Türkiye'de Peugeot olarak her zaman orta vadeli hedefleri olduğunu anlatan Vieux, Peugeot'nun Türkiye'de orta vadeli hedefinin yüzde 8 pazar payına ulaşmak olduğunu, Peugeot'nun, her ne kadar bu yılın 7 ayında yüzde 4,4'lük pazar payına gerilese de bu durumun kendisini çok fazla endişelendirmediğini, Peugeot olarak yüzde 8 pazar payına erişeceklerini dile getirdi. -''Türkiye artık birinci lige çıktı''- 1 Kasım 2011'den itibaren Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü'ne atanan Marc Bergeretti ise, 20 yıldır Peugeot bünyesinde çalıştığını, Ocak 2001-Şubat 2005 tarihleri arasında Türkiye ve Balkan Ülkeleri Bölge İhracat Yöneticisi görevinde bulunduğunu kaydetti. O tarihten bu zamana Türkiye otomotiv pazarının çok geliştiğini ve modernleştiğini anlatan Bergeretti, ''Türkiye artık birinci lige çıktı, birinci ligde kalmaya devam edecektir'' dedi. Bergeretti, Türk otomotiv pazarında ciddi bir talep artışı bulunduğunu ve otomobil satışlarının çok yoğun olduğunu ifade ederek, gelecek dönemde Türkiye pazarına yönelik çok önemli ürünlerinin olacağını ve bu ürünlerin tanıtımını yapacaklarını anlattı. -Yeni yönetim- 1 Kasım 2011 tarihi itibariyle Peugeot Türkiye Yönetiminin, Genel Müdür Marc Bergeretti, İdari İşler ve Finans Direktörü Xavier de Belenet, Satış Direktörü Bekir Hassan, Kalite ve Bayii Geliştirme Direktörü Alpay Türker, Filo ve 2. El Satış Direktörü Emre Doğueri, Parça ve Servisler Direktörü Michel Furth, Pazarlama Direktörü Christopher Chevasson, Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü Elçin Uğuzluoğlu ve İnsan Kaynakları Direktörü Pascale Mourre Tankurt'tan oluşacağı kaydedildi.