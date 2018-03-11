Türkiye pazarında yeni bir mesajlaşma uygulaması: SuchApp

İstanbul, 11 Mart (DHA) - Blok zincir etkileşimli, çok kanallı mesajlaşma platformu SuchApp, Türkiye pazarına gireceğini duyurdu.

SuchApp mesajlaşma uygulaması yetkilileri, Mart ayının üçüncü haftasında, Türkiye’de bir tanıtım toplantısı gerçekleştirecek. Yetkililere göre 178 ülkede, 16 planlanmış yerel sürümüyle görücüye çıkan SuchApp’ın beş yıl içerisinde dünyada 400 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşarak, ilk beş mesajlaşma uygulamasından birisi olması hedefleniyor. Yetkililer ayrıca bir buçuk milyon doları aşan geliştirme yatırımıyla hayat bulan SuchApp’ın bu hedefine ulaşması için 40 milyon dolar yatırım yapılacağını vurguladı.

Sadece gerçek zamanlı mesajlaşma sağlamayan SuchApp; 4K yayınlı görüntü, ayrıntılı güvenlik, etkin topluluk, iş görüşmeleri gibi yeni ve güçlü özellikleri ile dikkat çekerken, dünyanın ilk 5G mesajlaşma sistemini oluşturmak için kurumsal düzeyde blockchain (blok zinciri) ekonomisi üzerine kurulmuş bir sosyal ağ gücü ile birleştiriyor.

Entegre dijital cüzdanda paranın dijital olarak taşınmasına imkân tanıyan SuchApp ile faturalar ödenebiliyor, finansal varlıklar da yönetilebiliyor ve herkese ve her yere para gönderimi yapılabiliyor.

“2020’de Pazar 120 milyar doları geçecek”

Sosyal medya/mesajlaşma endüstrisi dünya çapında 90 milyar dolarlık pazara sahipken bu rakamın 2020 yılında 120 milyar doları geçmesi öngörülüyor. Ancak, Suchapp yetkililerine göre bu endüstri fonksiyonellik konusunda üç milyar kullanıcının beklentisini karşılamakta yetersiz kalıyor ve bu noktada SuchApp blok zincir teknolojisine dayalı, yepyeni özelliklere sahip yeni bir mesajlaşma ekosistemini Türkiye pazarına sunuyor.

SuchApp platformunda; dijital para ekosisteminde kullanıcılar “SPSkoin” altında birleşecek. Bu token’in tüm büyük para birimleriyle takas edilebilecek ve ödeme yapma noktasında ulusal kurlara alternatif olacak.

SuchApp’ın dijital paraların tüm dünyada yaygın halde kullanılmasında itici güce dönüşecek. Kullanıcılar, SuchApp ile kolayca satın alma işlemi yapabilecek ve sadakat ödülü olarak SPSkoin’i kazanabilecek. (Fotoğraflı)