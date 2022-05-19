Türkiye pazarına girecek HBO Max'in ilk yerli dizisi belli oldu

Birçok yerli yıldız isimle anlaşan ve geniş bir içerik yelpazesiyle türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney+'ın gölgesinde kalmış gibi görünse de, HBO Max için de hazırlıklar son sürat devam ediyor. HBO Max'in ilk yerli dizisi duyuruldu.

İşte, müzisyen ve gazeteci Sina Koloğlu'nun yazısı:

"Disney'in pek bir şaşalı girişi yanında 'sönük' kaldı HBO. Ama dizileri ile 'kalitesini' ve farkını her daim göstermiş bir platformdur, altını çizelim.

Türkiye'de bu yılın sonunda HBO Max Türkiye adı ile başlayacak. İlk işi belli oldu. 'Kör Nokta'. Senarist Elif Usman. Yönetmen, Ahmet Katıksız. Konusu; Kasabısına dönen bir kadın karşılaştığı cinayeti çözmeye çalışıyor. Aynı zamanda kasabanın da sırları ve geçmişi ortaya çıkıyor. Cast çalışmaları devam ediyor.

İki aday var başrol için. Birine teklif götürüldü diğeri düşünülüyor. Şahsen biri için olursa 'yerinde bir karar' diye düşünüyorum.

Dizinin çekimleri Gökçeada'da, iki ay sonra başlıyor."