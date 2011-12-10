Türkiye pazara kadar üşüyecek

T24 - Türkiye Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine girdi. Bugün özellikle deprem bölgesinde yoğun olmak üzere doğu bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Yağışların yarın ülke genelinde etkisini kaybedeceği, ancak gece ayazlarının iç ve doğu bölgelerde yeniden etkili olacağı tahmin ediliyor.



Bugün Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Şanlıurfa çevrelerinde yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların, deprem bölgesi başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Ağrı) yoğun kar, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi gecesi iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.



Pazar günü ise ülke genelinde önemli bir yağış beklenmiyor, batı kıyılarında rüzgarın lodosa dönmesiyle birlikte yoğun bulutlanma ve kıyı Ege'de hafif yağmur geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıklarının lodosla birlikte batıdan başlayarak ülke genelinde 3 ila 5 derece artması, ancak iç ve doğu kesimlerde gece ayazları, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülmesi bekleniyor.



Cumartesi günü deprem bölgesi başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Van, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Muş ve Ağrı) beklenen ''yoğun kar yağışı'' ile iç ve doğu bölgelerde görülecek buzlanma ve don olayına karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor.





