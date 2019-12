Türkiye Partisi ilk teşkilat binasını açtı

Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, ülkenin ve siyasetin ''rant aracı'' haline dönüştüğünü iddia ederek, ''Türkiye'de özelleştirmeler bir yabancılaştırmaya dönüşmüştür'' dedi.

Partisinin ilk teşkilat binasını Polatlı'da açan Şener, ilçenin Ankara Caddesi'nde yaptığı konuşmada, Hükümet'in tarım politikasının üreticiyi yok ettiğini savunarak, özelleştirmelerin yabancılaştırmaya dönüştüğünü, siyasetin rant için yapıldığını ve ülkenin dışarıdan yönlendirildiğini öne sürdü.

Abdüllatif Şener, dışarıdan esen rüzgarların bu ülkeyi yönetmemesi gerektiğini ifade ederek, ''Sayın Başbakan (ben BOP'un eş başkanıyım) dedi. Kendi ağzıyla tam 31 kez BOP'un eş başkanı olduğunu ilan etti. Bu şartlar altında bu siyaset tarzı dış güçlere Türkiye'yi açık hale getirmek demektir. Bu ülkenin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı vardır'' diye konuştu.

Hükümet'in ülkeyi ''siyasi rant aracı'' haline dönüştürdüğü iddiasında bulunan Şener şunları kaydetti:

''İmar rantları, ihale rantları, özelleştirme rantları, bu ülkedeki vatandaşlarımızı perişan etti. Bir ülkede yolsuzluk varsa, o ülkede yoksulluk da vardır. Yıllardır bu ülkede ne var ne yok her şeyi satıyorlar. Halk kazanmıyorsa kim kazanıyor? Şeffaflık yok, her şey kapalı kapılar ardında yapılıyor. Dokunulmazlıklar var kimse hesap soramaz. Meclis'te, Sayın Başbakan, bakanlar, milletvekilleri hakkında yüzlerce dokunulmazlık dosyası var. İhaleye fesat karıştırmaktan, zimmetten dosyalar duruyor. 7 senedir o dosyaların kapağı açılmıyor. Sorumlulardan hesap sorulamıyor, mahkemeye sevk edilemiyor. Çünkü dokunulmazlıkları var. Ve yaptıkları her şey dokunulmazlığın arkasında kayboluyor ve gidiyor. Böyle bir Türkiye var. Bir taraftan ihaleler, bir taraftan imarlar, bir taraftan deniz fenerleri... Böyle bir Türkiye'de tüyü bitmedik yetimin hakkı gasp edilirken, posta oturmak, makamlara sahip çıkmak, koltuğu devam ettirmeye çalışmak, menfaatlerde bulunmak bizim kitabımızda yoktur.''

-ÖZELLEŞTİRME-

Türkiye'de, özelleştirmelerin ''yabancılaştırmaya'' dönüştüğü görüşünü dile getiren Şener, şöyle devam etti:

''Gece gündüz bu ülkenin 70 yıllık birikimleri sürekli satılıyor. Yıllardır hangi tesis kurulmuşsa hepsi sürekli satılıyor. Stratejik kuruluşlar, sabit teflonlar, cep telefonları, bankalar, limanlar, bu ülkenin en hassas varlıkları bu Hükümet tarafından sürekli yabancılaştırıldı. Geçen hafta Hükümet açıkladı; 'unlar yetmedi devam edeceğiz. Şeker fabrikalarını, elektrik dağıtımını, Telekom'u, THY'nin, hepsinin kalan hisselerini, Milli Piyango'yu, oto yolları köprüleri, hepsini yabancılaştıracağız' diye daha geçen hafta ilan etti. Bunların özelleştirme dediği yabancılaştırma... Ülkenin bütün varlıklarını satmak ve bitirmek. Bu dünyanın neresinde var Allah aşkına. ABD'de liman ihalesini Arap Emirlikleri'nden bir firma aldı. Amerikan Senatosu ayağa kalktı, (Amerikan limanlarını yabancılar işletemez) denildi.''

-HÜKÜMET'İN TARIM POLİTİKASI-

Tarım politikasını da eleştiren Şener, Hükümet'in elinde tarımın ''tükenip yok olduğunu'' savundu.

Şener, gübreden yüzde 18 KDV aldığını ifade ederek, ''Başbakan oyları çiftçiden, kıyakları pırlantacıdan alıyor. Hükümet'in tarım politikası üreticiyi perişan edecek'' diye konuştu.

Abdüllatif Şener, kabinede bulunduğu süre boyunca hiçbir özelleştirme kararına imza atmadığını belirterek, ''Galataport olayında da Başbakan'ın, kabine üyelerinin hepsinin baskısına rağmen onay vermedim'' dedi.

Milletvekilliğini, bakanlığı, dokunulmazlığı bıraktığını kaydeden Şener şunları söyledi:

''Artık Meclis'tekiler gibi dokunulmazlığım yok, buradayım. Hesap sormak isteyen varsa gelsin hesap sorsun hodri meydan, ama aslında Polatlı'ya biz Türkiye Partisi olarak dokunulmazlıklarının arkasına sığınanlardan hesap sormaya geldik. Aynı zamanda bağrı yanık, çilekeş Polatlılı kardeşlerimizle dertleşmeye geldik. Dertlerine çare aramaya geldik. Ayağa kalktım Türkiye Partisini kurdum arkadaşlarımla birlikte. Ülkemiz için, Türkiye için, sizler için.''

Teşkilat binası açılış törenine Şener ile, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Ahmet Işık, Ankara İl Başkanı Metin Karabulut, Polatlı İlçe Başkanı Mithat Atak ve çok sayıda partili katıldı.

Polatlı Muhtarlar Derneğini de ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Şener, daha sonra Polatlı'dan ayrıldı.