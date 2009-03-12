Türkiye, Paris Kitap Fuarı'nda

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, yarın başlayacak Paris Kitap Fuarı'na katılacağı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Fransa'da Türkiye Mevsimi'' etkinliklerinin de tanıtımının yapılmasının hedeflendiği belirtildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, Türkiye'nin kültür, sanat ve edebiyatının yurtdışında tanıtılması çalışmaları kapsamında, 2009 Paris Kitap Fuarı'na katılacağı belirtildi.



Bakanlığın, kültürün ve edebiyatın taşıyıcıları olan kitapları ve yazarları merkeze alan uluslararası kitap fuarlarını tanıtım çalışmalarının önemli bir ayağı olarak gördüğü belirtilen açıklamada, fuarda aynı zamanda ''Fransa'da Türkiye Mevsimi'' etkinliklerinin de tanıtımının yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.



Açıklamada, ''Avrupa'nın önemli kitap fuarlarından birisi olan ve 13-18 Mart 2009 tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek Paris Kitap Fuarı'na 60 metrekarelik bir stantla katılmayı planlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, fuarda, Türk yayıncılığının, edebiyatının ve kültürünün geniş kitlelere ulaşması amacını da taşıyor'' denildi.



Fransa'da Türkiye mevsimi



Bakanlığın, fuar ile 1 Temmuz 2009 ile 31 Mart 2010 tarihlerinde düzenlenecek ''Fransa'da Türkiye Mevsimi'' etkinliklerinin tanıtımına da katkıda bulunmayı hedeflediği ifade edilerek, şunlar belirtildi;



''Bakanlık, ayrıca mayıs ayı sonunda düzenlenecek olan 'Çevirmenleri ve Yayıncılarıyla Türk Edebiyatı 2. Uluslararası Sempozyumu'na davet edilen çevirmen ve yayıncılarla da fuar kapsamında görüşmeler yapacak. Paris Kitap Fuarı 2009'da, başta Fransızlar olmak üzere fuara katılan yabancı yayıncı ve çevirmenler ile görüşmeler yapılarak öncelikli olarak edebiyatımızın dışa açılımında 2005 yılından bu yana önemli bir rol oynayan TEDA projesi de anlatılacak.

