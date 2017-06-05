Türkiye, Paris Anlaşması onay sürecini askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararı alması sonrası, Türkiye de anlaşmadaki konumuna ilişkin yeni bir karar aldı. Anlaşmayı geçen yıl imzalayan Türkiye, Trump’ın çıkışı sonrası, onay sürecine ilişkin yol haritasını gözden geçirdi. Türkiye, anlaşmayı TBMM’den geçirmek için öncelikle ABD’nin tutumu, sonrasında anlaşmanın geleceğini takip edecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iklim değişikliği çalışmalarına maddi katkı sağlayacak olan ABD’nin çekilmesinin, anlaşmanın varlığını riske attığı görüşünde. Türkiye’nin anlaşmaya taraf olmak için en önemli şartı ise oluşturulacak Yeşil İklim Fonu’ndan pay almayı garantilemek.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Türkiye, geçen yıl nisan ayında Paris İklim Anlaşması’nı imzaladı. Anlaşmanın Meclis’te onay süreci tamamlanmadığı için Türkiye resmi olarak anlaşmaya henüz taraf olmadı. Trump’ın çıkışı, 2020 yılında yürürlüğe girecek anlaşmanın geleceğini riske attı. Anlaşma, normal sıcaklıkların 1.1 derece üzerinde olan yeryüzü sıcaklığındaki artışın 1.5-2 derece arasında kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

Fondan pay şartı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Trump’ın çıkışı sonrasında Türkiye, yol haritasını gözden geçirdi. Türkiye, ilk olarak anlaşmanın geleceğini takip edecek. ABD’ye rağmen Paris İklim Anlaşması iptal edilmezse, Türkiye bu sefer de anlaşma kapsamında oluşturulacak Yeşil İklim Fonu’ndan pay alma şartını öne sürecek. Türkiye, gelişmiş ülkeler sınıfında görüldüğü için ülkelerin emisyon salınımlarını önlemek için oluşturulacak 100 milyar dolarlık fondan pay alamıyor. Ankara, gelişmekte olan ülke sınıfına sokularak, fon tarafından desteklenmeyi bekliyor. Gelişmekte olan ülkeler, bu fondan alacakları gelirle yeşil enerji, yeşil ulaşım ile emisyon azaltımına yönelik teknolojilere yatırım yapacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, ABD’nin çekilmesi nedeniyle Yeşil İklim Fonu’nda ciddi sorunların oluşacağını belirterek, “Fona en büyük kaynağı ABD sağlıyordu. Yeşil İklim Fonu olmazsa, hiçbir ülke sera gazı salınımı için önlem alamaz” dedi. Yetkililer, anlaşmanın devreye girmesinin 2020’den itibaren olacağına işaret ederek, “Şimdi anlaşmanın varlığı yeniden tartışma konusu olacak. Kyoto da sağlıklı şekilde uygulanamadı” diye konuştu.

BM elçisi, Trump'ı savundu

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Nikki Haley, ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris İklim Antlaşması’ndan çekilmesinin ardından, Trump’ı savundu. Trump’ın iklim değişikliğine inanmadığını ve çevreci harekete düşman olduğunu savunan görüşlere cevap veren Haley, “Başkan Trump, iklimin değiştiğini biliyor ve çevreyi kirleten maddelerin denklemin bir parçası olduğuna inanıyor. ABD’nin anlaşmadan çekiliyor olması, çevreyi önemsemediğimiz anlamına gelmiyor” dedi.