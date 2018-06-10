Türkiye, Para - Taekwondo'da Avrupa Şampiyonu oldu

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Para - Taekwondo Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası\'nda 7\'si altın toplam 16 madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından düzenlenen Avrupa Para - Taekwondo Şampiyonası, 25 ülkeden 126 sporcunun katılımıyla Bulgaristan\'ın Plovdiv şehrinde düzenlendi. Şampiyonaya 17\'si erkek, 9\'u kadın olmak üzere 26 sporcuyla katılan Türkiye, 7\'si altın, 4\'ü gümüş ve 5\'i bronz olmak üzere 16 madalya elde etti. Türkiye, bu sonuçların ardından genel sıralamada Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye, kadınlarda zirveye çıkarken, erkeklerde ikinci sırayı aldı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, büyük bir başarıya imza atan Para - Taekwondo milli takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, \"Para - Taekwondo\'ya en çok önem veren ülkelerin başında geliyoruz. Bunun da karşılığını bir kez daha aldık. Bulgaristan\'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası\'nda zirveye çıktık. Engelli sporcularımız kendilerine imkan verilirse neler yapabileceklerini bir kez daha gösterdiler. Benzer başarıları 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'nda da yaşamak için çalışacağız. Madalyalarımız ülkemize armağan olsun. Sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızın ailelerini ve başarıda emeği bulunan herkesi kutluyorum\" ifadelerini kullandı.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

- ALTIN MADALYA -

Ayşe Dudu Karatay (K42 +58 kilo), Nurgül Bilek (K42 -49 kilo), Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız (K43 +58 kilo), Mehmet Sami Saraç (K42 +75 kilo), Mehmet Serkan Serpici (K42 -75 kilo), Yıldıray Erdiç (K41 -75 kilo), Mehmet Vasıf Yakut (K43 +75 kilo)

- GÜMÜŞ MADALYA -

Mahmut Bozteke (K44 -61 kilo), Bayram Kayan (K44 +75 kilo), Sabit Köse (K41 -75 kilo), Sefer Tayyip Harputlu (K42 +75 kilo)

- BRONZ MADALYA -

Gamze Gürdal (K44 -58 kilo), Nurcihan Ekinci (KK +58 kilo), Meryem Betül Çavdar (K44 -49 kilo), Eray Fehmi Arıcan (K43 -61 kilo), Osman Yalt (K43 -75 kilo)

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