Türkiye, Pakistan ve Afganistan'dan ortak bildiri

Türkiye, Pakistan ve Afganistan'ın yayınladığı ortak bildiride, Taliban'a kapsayıcı ve müzakere edilmiş uzlaşıya bağlılık çağrısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki barış süreci hakkında, "Barış çabalarımız, Afganlı kardeşlerimize desteğimiz güçlü şekilde sürecek" ifadelerini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi de, "Afganistan'da tek çözüm, müzakere edilen siyasi bir çözüm" şeklinde konuştu. Bu kapsamda Türkiye, Pakistan ve Afganistan'ın yayınladığı ortak bildiride, Taliban'a kapsayıcı ve müzakere edilmiş uzlaşıya bağlılık çağrısında bulunuldu.