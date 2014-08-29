Türkiye Özge Özpirinçci'yi yalnız bırakmadı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar dün akşam gerçekleşen düğün töreniyle birlikte hayatlarını birleştirdi. Türkiye’nin gündemi ise bir anda değişti ve Engin Altan’ın eski nişanlısı Özge Özpirinçci Twitter’da TT listesine birinci sıradan girdi.

Engin Altan Düzyatan ile 5 yıldır birlikteliğin ardından nişanlanan ve bundan kısa bir süre sonra birlikte aldıkları ayrılma kararı ile yollarını ayıran Özge Özpirinçci’ye destek mesajları yağdı.

Şu sıralar "Tatar Ramazan" dizisindeki rol arkadaşı Burak Yamantürk ile birlikte olan 28 yaşındaki güzel oyuncu, komuyla ilgili bir mesaj yayınlamazken genç kızlar sosyal medya hesaplarından Özge Özpirinçci’ye destek oldu!

İşte düğün törenin gerçekleştiği saatlerde sosyal medyada konuşulanlar:

Çağnur Denişik: Kendi kendime "Gül gibi kızın 5 senesini yedin!!" diye dolaşıyorum. Özge Özpirinçci'nin kendisi bile bu kadar içlenmedi ya.

Nrjnt: Özge Özpirinçci sen üzülme arkandayız...

Damla: Özge ÖZpirinçci "kalkın nikahı basmaya gidiyoruz" dese, 1 dakika düşünmem giderim. Elif: Herkes uyuduysa Özge Özpirinçci için ağlayacağım…

Kertenkelebek: Özge Özpirinçci bence tüm kızlar bir olup nikahı basmalıyız.

Gül Ayşe Bolun: Türk kızları seni unutmayacak Engin Altan Düzyatan sayende hepimiz ders aldık.

Serra Ceren: Ya Özge Özpirinçci gibi bir kızı bırakıp nasıl başkasıyla evlenirsin ya , şimdi Derine klibini izleyip acı çek İnşallah

Safostik: Düşünsenize o gelinliğin içinde Özge Özpirinçci ve Engin Altan Düzyatan merdivenlerden iniyorlar. Bir saniye ağlayacağım...

Özge Özpirinçci adına üzülen genç kızları ti’ye alan bir grup da vardı:

Dürre Kayapınar: Bence 28.08.2014ten itibaren her yıl aynı gün Dünya Özge Özpirinçci Günü adı altında hüzne boğulmalıyız.

Nevîşahsınamünhasır: Bu gece bütün kızlar Özge Özpirinçci için üzülüyor en son böyle birlik olduğumuzda Sertap Erener Eurovision 1’incisi olmuştu.

Mert Sarıışık: Özge Özpirinçci'nin eski sevgilisi evlenmiş ama kadın buraya gelip aşk acısı çeken tweet’ler atmıyor... Bazı şeylerden ders çıkaralım.