Türkiye Otelciler Federasyonu: Salgın nedeniyle fiyat artışı kesinlikle olmayacak

Çorabatır, müşteri çekmek için bazı otellerin ek indirim ve kampanyalara da başvurabileceğini belirterek, bunun genel bir fiyat indirimi anlamına da gelmediğini belirtti.

Salgından sonra dezenfekte çalışmaları ihtiyacı ve personel sayısının artması nedeniyle otellerin giderinin yükselebileceğini kaydeden Çorabatır, “Ancak devlet salgından zarar gören sektörleri, özellikle de turizm sektörünü destekliyor. Bu destek tedbirleri oldukça yeterli. Yeni bir ihtiyaç doğarsa hükümetin turizm sektörünü sıkıntı içinde bırakmayacağına eminim” dedi.

Salgının Türk turizm sektörünü bitirmeyeceğini, salgından sonra Rus turistlerin daha fazla gelmeye başlayacağını belirten Çorabatır, “Önemli olan vaka sayısının düşmesi, bundan sonra da ülkelerin sınırları açması ve uçuşları başlatması. Ondan sonra ne kadar Rus turistin geleceğini tahmin etmek mümkün olacak” ifadelerini kullandı.