T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Türkiye, Oscar adayını belirledi

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE'nin en iyi yabancı film dalındaki Oscar adayı Can Ulkay'ın Ayla filmi oldu

24 Ağustos 2017 21:02

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE\'nin en iyi yabancı film dalındaki Oscar adayı Can Ulkay\'ın Ayla filmi oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, ABD’de 4 Mart 2018’de yapılacak 90. Akademi Ödülleri  (Oscar) için “En İyi Yabancı Film” dalındaki adayını belirledi. Başvuran 13 filmin değerlendirildiği kurulda yönetmenliğini Can Ulkay\'ın yaptığı “Ayla” filmi oy çokluğu ile seçildi. 
Başrollerinde Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Lee Kyung-Jin’in yer aldığı film, Kore Savaşı\'nda yaşanan dramatik bir hikayeyi anlatıyor.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan SENCERDHATÜRKİYEOscarCan Ulkay AylaKültürTurizm BakanlığıABDdeMartAkademiYabancı Film”BaşvuranCan UlkayTekindorHacıoğluLee KyungJininKore SavaşıFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24