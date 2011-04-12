-TÜRKİYE ORTADOĞU'NUN "NANO" GÖZDESİ ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Türkiye, nanoteknolojide geldiği aşamayla Ortadoğu ülkelerinin ''gözdesi'' olmayı sürdürüyor. Petrol üretimi bakımından dünyada 8. sırada bulunan Birleşik Arap Emirlikleri, yenilenebilir enerji teknolojileri geliştirmek için Türkiye'den nanateknoloji desteği almaya başladı. Tamamiyle ''yeşil'' teknolojilerle donatılarak bir ilki hayata geçiren Masdar kenti ile aynı adı taşıyan Masdar Enstitüsü, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nin (UNAM) de desteğiyle dünya genelinde yenilenebilir enerji teknolojilerinde öncü olmayı hedefliyor. UNAM'daki ilk eğitimlerini tamamlayan enstitü yetkilileri, Türkiye'nin nanoteknolojide geldiği seviyeye hayran kaldı. Bilkent Üniversitesi UNAM Temizoda Laboratuvarı koordinatörü Dr. Necmi Bıyıklı, nanoteknoloji ile kozmetik, tıp, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere bütün alanlarda kullanılan malzemelerin yapımına yeni bir boyut getirildiğini anlattı. Bıyıklı, DPT desteğiyle kurulan UNAM'ın 62 nanoteknoloji laboratuvarına, 400 metrekarelik alanıyla da Türkiye'nin en büyük akademik temiz oda laboratuvarına sahip olduğunu söyledi. -TÜM ARAŞTIRMACILARIN HİZMETİNDE- UNAM'da ar-ge çalışmalarının yanı sıra özellikle bölge ülkelerine yönelik çalıştaylar verildiğini anlatan Bıyıklı, bu eğitimlerde temiz oda teknolojileri, nano-aygıt proses tasarımı ve optimizasyonu, nanoteknolojide son gelişmeler konularında uygulamalı eğitimler verildiğini ifade etti. Bıyıklı, her yıl düzenlenecek uluslararası temizoda çalıştayları ile Türkiye'nin nanoteknolojide bölge ülkelerine liderlik edeceğini dile getirdi. Nanoteknoloji çalışmalarının yapıldığı temiz odanın pek çok ülke için yüksek bir teknoloji olduğuna işaret eden Bıyıklı, UNAM'daki laboratuvarların ise hem Türkiye'deki araştırmacıların, hem de tüm dünyadaki araştırmacıların hizmetine sunduklarını söyledi. -MASDAR'LI ÖĞRETİM ÜYESİ NE DEDİ?- Masdar Enstitüsü Mikrosistemler Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ammar Nayfeh ise Masdar Enstitüsü'nün, Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi'de MIT işbirliği ve koordinasyonuyla kurulduğunu ve enerji sistemleri, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir ekonomi odaklı araştırmalar yapıldığını anlattı. Nayfeh, yeni bir enstitü olmalarına rağmen, 88 ülkeden 1300 öğrenci başvurusu aldıklarını bildirdi. Birleşik Arap Emirliklerinin petrol üretimi bakımından dünyada 8 sırada bulunmasına rağmen, 50 ya da 100 yıl içinde bitmesi öngörülen petrole karşılık yenilenebilir enerji teknolojilerine büyük yatırım yaptığını bildiren Nayfeh, ''Yenilenebilir enerji konusunda liderliğimizi korumak için uluslarararası alanda yatırımlar yapıyoruz'' diye konuştu. Enstitünün bulunduğu şehir ile aynı adı taşıdlarını ve şehre 20 milyar dolarlık yatırımla yenilenebilir enerji sistemleri kurulduğunu belirten Nayfeh, ''yeşil'' kentlerinde sıfır karbon emisyonunun sağlandığını kaydetti. Nayfeh, Masdar kentinin bu haliyle dünyada da bir ilk olduğunu söyledi. Temizoda üzerine eğitim çalıştayını MIT yerine Türkiye'den talep etmelerini ''yakınlık'' ve ''vize'' kolaylığına bağlayan Nayfeh, ''Ancak gördük ki, Türkiye'nin nanoteknolojideki altyapı ve birikimden oldukça etkilendik. Türkiye ile bu alanda uzun vadeli işbirliği yapmak istiyoruz'' dedi.