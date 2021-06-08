Türkiye Ormancılar Derneği: Nedeni belirsiz orman yangınları oranı yüzde 47'ye yükseldi

Türkiye Ormancılar Derneği, son 10 yılda nedeni belirsiz orman yangını oranının yüzde 30 seviyesinden yüzde 47'ye çıktığını açıkladı.

Türkiye Ormancılar Derneği'nin yaptığı açıklamada iklim krizinin orman yangınlarının sayısını arttırdığı belirtildi. Açıklamada Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerinden yola çıkarak hazırlanan tabloda dikkat çeken artışlar gözlendi.

"Tehlike çanları çalıyor"

Yıllara göre ortalama yangın sayısının hızla yükseldiğine dikkat çekilen açıklamada "2011-2020 arasında yılda ortalama 2 bin 631 yangın çıkarken 2020'de bu sayı 3 bin 39'a çıktı.

2011-2020 yılları verilerine göre yangınların çıkış nedenleri değerlendirildiğinde ise yüzde 31’inin ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı olduğu belirtildi. Son bir yılda da bu ihmal ve dikkatsizliğe dayalı yangınlarda artış yaşandığı kaydedildi. Ülke genelinde artan orman yangınlarıyla adeta tehlike çanları çalıyor."

Önlemler arttırılmalı

Açıklamada orman yangınlarına karşı şu önerilerde bulunuldu:

"Büyük yangın organizasyonunda görülen idari ve teknik hataların kriz yönetimi, haberleşme, yangınla mücadele vb. en aza indirilmesini sağlayacak sürekli eğitim uygulanmalı.

-Orman muhafaza memuru sayısı azalıyor. Buna karşı ara personel ihtiyacı acilen giderilmeli.

-Yangınların çıkmaması için alınan önlemler hem daha ekonomik, hem daha tehlikesiz hem de sorunun doğrudan çözümünde daha etkili. Bu nedenle konuya ilişkin eğitime önem artırılmalı.

-Ormanlarını sahiplenmiş kitlelerin ekosisteme, dolayısı ile orman yangınlarına yaklaşımı farklı olacağı için bölge halkına çevre bilinci için bilgilendirme yapılması.

-Korunan alanlar ile insan hareketlerinin yoğun olduğu alanlarda ivedilikle “Tahliye planlarının” hazırlanması gerekliliği

-Yangınların sıkça yaşandığı köyler için uygulanabilir ve sürdürülebilir özel bir “Yangın Eylem Planının” hazırlanması

-İş Kanunu'nda yapılacak düzenlemeler ile orman yangınları personelinin fiili çalışmalarının İş Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi, sosyal haklarının korunması, mesleki barışın sağlanması.

Son 10 yılda en çok ormanlık alanın yandığı kentler (hektar )

İzmir: 1.496

Maraş: 1.389

Antalya: 862

Nedeni belirsiz yangınlar

%31 - İhmal ve dikkatsizlik

%6 - Kasıt

%5 - Kaza

%47’sinin nedeni belirsiz

Son 10 yılda en çok yangın çıkan kentler ve sayısı

321 - Muğla

276 - İzmir

230- Antalya