Türkiye organizasyonu alamamıştı; Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'ndan 70 milyon TL harcama

Türkiye, Olimpiyat oyunlarını alamasa da 1992 yılında kurulan İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, 2017 ve 2018 yıllarında 70 milyon TL harcama yaptı.

TBMM KİT Komisyonu’nda, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu’nun 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin mali hesapları masaya yatırıldı. Toplantıda kurumun harcamaları ile İBB’den uzun yıllardır temin edilemeyen para tartışıldı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'nin haberine göre, Olimpiyat oyunlarını düzenleyebilmek için 1992 yılında kurulan, 2011 yılında yapısı ve kuralları yeniden belirlenen İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, 2018 yılında 36 milyon 560 bin TL’lik harcama yaptı. 2021 yılı itibarıyla kurumun banka hesabında 34 milyon 235 bin TL, kasasında ise 7 bin TL olduğu bildirildi. Kurul kasasından tamir, bakım, ikram, harcırah ve yol masrafları gibi bazı giderler için 2017 ile 2018 yıllarında çıkan toplam paranın 70 milyon TL olduğu belirtildi.

"Borç İmamoğlu’na kaldı"

Toplantıda, İBB’den kurula aktarılması gereken para da gündeme getirildi. AKP yönetimindeki önceki denem İBB yönetiminin 2016-2019 yılları arasında kurula aktarması gereken 269 milyon TL’yi aktarmadığına dikkat çeken CHP Milletvekili Kemal Zeybek, “AKP yönetiminin 2016-2019 yılları arasında ödemediği borç İmamoğlu’na kaldı. Bunlar niye hiç talep edilmedi, neden hiç toplanmadı?” diye sordu.