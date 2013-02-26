'Türkiye önderliğinde Suriye ve Kuzey Irak’la konfederasyon kurulabilir'

TÜSİAD’ın ilk Kürt yönetim kurulu üyesi Tarkan Kadooğlu, ““Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak’la birleşebilir. Türkiye önderliğinde bir konfederasyon neden olmasın” dedi.

Cizreli iş adamı Kadooğlu, TÜSİAD’ın bugün düzenlenen basın toplantısında, “Barış sürecini düğüne benzetiyoruz. Nişanlar yapılmış, sıra düğüne geldi. Düğünde biliyorsunuz takılar takılır. Biz de takılarımızı takmaya, işadamları olarak bölgeye yatırım yapmaya hazırız” sözleriyle dikkat çekti. Gün içinde SkyTürk 360’ta Murat Sabuncu ve T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’ın sunduğu “Gündem ve Ekonomi” programına katılan Kadooğlu “düğün” benzetmesini tekrarladı ve Güneydoğu’daki insanların “barışa aç ve susuz” olduğunu söyledi.

‘7 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum’

“7 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum. Babaannem televizyonda Kürtçe ezan, müzik dinlemeye hasret kalmıştı. 30 yıllık savaşın birkaç günde biteceğini kimse beklemiyor” diyen iş adamı Kadooğlu, “Barış sürecinde kullanılan dile dikkat edilmesi gerektiğini ve olumsuz konuşmaktan çekindiğini” belirtti.

‘Anadilde eğitim hak’

Anadilde eğitim hakkında, “Çocuklarıma Kürtçe öğretmeye çalışıyorum, bana ‘Kitap yok mu’ diye soruyorlar” diyen Kadooğlu, “İsteyene anadilde eğitimin de bir hak olduğunu” savundu.

Bölge halkının TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliğini heyecanla karşıladığını söyleyen Kadooğlu, “Kurul üyeliği için BDP dahil tüm partilerden tebrik mesajları aldım. İş adamının partisi olmaz” dedi.

‘Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak’la birleşebilir’

Kürtlerin Türkiye’den ayrılmak istemediğini savunan Kadooğlu, “Ben İstanbul’da yaşıyorum. Kürtlerin en fazla olduğu şehir İstanbul. Nasıl ayrılacağız? Hepimiz Diyarbakır’a, Mardin’e mi gideceğiz” dedi ve “Bugün referandum yapılırsa Kürtlerin ayrılmaktan yana olmayacağını” söyledi.

“Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak’la birleşebilir” diyen iş adamı Kadooğlu, “Türkiye önderliğinde bir konfederasyon neden olmasın? Kürtlerin en sevdiği millet Türklerdir. Biz yapmazsak kim yapacak” dedi ve örnek olarak Amerika’nın eyalet sistemini gösterdi.