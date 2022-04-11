Türkiye onay almış yeni ilaçların yüzde 79'unu alamıyor

Türkiye’deki ilaç pazarının yüzde 50’sini temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), Türkiye’de ilaç fiyatlandırma sisteminin yeniden kurgulanması gerektiğini ifade ediyor. AIFD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mete Hüsemoğlu, özellikle yeni ilaçlar için fiyat düzenlemesinin güncellenmesi gerektiğini belirterek, "EFPIA’nın 2022 raporuna göre Türkiye, Avrupa’da onay almış olan yeni ilaçların yüzde 79’una erişemiyor. Bunun nedeni fiyat politikası" dedi.

Dünya gazetesinin haberine göre; Dr. Mete Hüsemoğlu, şubatta yapılan ilaç fiyatlandırmasına esas euro kuru güncellemesi sonrasında hâlâ görüşülmesi gereken başlıklar olduğuna dikkat çekti.



"İlaç tedariğinin aksamadan sürdürülebilmesi için bu sektörün birçok açıdan dövize bağlı olduğu unutulmamalı. Bizler en azından dövizdeki bu hareketli dönem normalleşinceye kadar fiyat güncellemesinin yılda ikiüç kez yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de ilaç fiyatları Avrupa’daki en ucuz fiyatın yüzde 15-20’si düzeyinde. Bu da pek çok açıdan sorun yaratıyor" diyen Hüsemoğlu, özellikle dünyada yeni onay almış ilaçların erişilebilirliğine dikkat çekti.

Hüsemoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Türkiye’deki hastalar, son üç yılda Avrupa Birliği’nde onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemiyor.



Hüsemoğlu, görüşlerini Avrupa İlaç Üreticileri ve Birlikleri Federasyonu’nun (EFPIA) 2022’de yayımladığı Hastaların Yenilikçi Tedavilere Erişimi Beklemeleri Raporu’na dayandırdı.



Raporda Türkiye’nin 2020’de herhangi bir yeni ilacı geri ödeme sistemine almadığı belirtilirken, son üç yılda yeni ilaçların sadece yüzde 21’inin Türkiye’ye geldiği görülüyor.

"Fiyatlandırma sistemi yeniden kurgulanmalı"

Dr. Hüsemoğlu, yeni ilaçların Türkiye’ye gelmesinde ciddi zorluklar olduğuna işaret ederek, "Yeni ilaçlar için fiyatlandırma sisteminin yeniden kurgulanması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.