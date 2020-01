Türkiye ölümlü iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci sırada!

Dünyada her 3 dakikada bir iş kazası, her 4 saatte bir de ölümlü iş kazası meydana geliyor. İş kazalarının yüzde 98’lik kısmı işveren ve personel ihmalinden kaynaklanıyor. Bu kazaların yüzde 50’si çok kolay önlenebilir kazalar. Türkiye ölümlü iş kazalarında El Salvador ve Cezayir’in ardından dünya üçüncüsü, Avrupa’da ise başı çekiyor.

Vahdet gazetesinden Mehmet Ali Ay’ın haberine göre, yapılan eğitimler, alınan önlemler ile kaza oranlarının azalması beklenirken, sektörde kalifiye eleman eksikliği, eğitim seviyesi düşüklüğü ve profesyonel çalışma sistemi olmadığı için günübirlik çalışan elemanlara yönelme meydana geliyor. Bu yüzden kazalar önlemez hale geliyor.

‘İnşaat sektörü başı çekiyor’

İş güvenliği uzmanı Uğur Alçep, “Avrupa Birliği’ne henüz giremesek de bu süreçte uyum yasalarından olumlu yönde faydalanıyoruz. Bunlardan belki de en önemlisi iş güvenliği” dedi.

İnşaat sektörünün Türkiye’de çok büyük bir payı olduğuna vurgu yapan Alçep, “İş güvenliği, üzerinde durulması gereken konulardan biri. İnşaatlar yapısı itibarı ile çok tehlikeli sınıfta yer alıyor ve meydana gelen kazaların birçoğu ağır yaralanmalı veya ölümlü oluyor. Birçok şantiyede karşılaşılan yüksekte çalışma sırasında takılması gereken paraşüt tipi emniyet kemeri ve güvenli bir nokta bağlantısı yapılmıyor. Bunun sonucunda yüksek ihtimal ölümlü kazalar meydana geliyor” ifadelerini kullandı.

‘Eğitimler yetersiz’

Türkiye’deki iş güvenliği eğitimlerinin yetersizliğinden bahseden Alçep, “İnşaat sektöründe caydırıcı cezalar ve yaptırımlar vasıtasıyla her firma iş güvenliği hizmetini almaya başladı. Ancak uygulamadaki sıkıntılar ne yazık ki iş kazası istatistiklerinde Türkiye’yi zirvede tutmaya devam ediyor. Bunun ilk sebeplerinden biri inşaat sektöründe çalışan personelin eğitim durumu ve verilen iş güvenliği eğitimlerinin yetersiz kalması” dedi.

‘Soma milattı ama olmadı’

İşverenin sorumsuz davrandığına dikkat çeken Alçep, “Bunun en büyük acısını 2015 yılında gerçekleşen ve 301 işçinin ölümüne sebebiyet veren Soma maden faciasında tüm milletçe çektik. İş güvenliği hizmetlerinin yetersiz olması ve işverenin bu konuda sorumsuz davranması birçok ailenin ocağını yaktı. Türkiye’nin iş güvenliği konusunda ders çıkarıp milat olması gereken bir kaza iken ne yazık ki ders çıkaramadık ve sektörde ölümlü kazaların meydana gelmesine göz yumuyoruz” şeklinde aktardı.

Denetimler yetersiz, durum vahim!

Suat Alçep, iş güvenliğinde denetim zafiyeti yaşandığına dikkat çekti. Alçep, şunları kaydetti:

“Bunun sebebi sadece ihmaller de değil. Devletin denetimlerinin yetersiz olması, iş güvenliği uzman sayısının yetersiz olması bu konuların başında geliyor. İstanbul’da Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre; Nisan 2016 itibarı ile A sınıfı uzman sayısının 4124, B sınıfı uzman sayısının 3149 ve C sınıfı uzman sayısının 15914 olması bu durumun vehametini ortaya koyuyor. Her ne kadar 2017 yılının başına kadar her sınıf bir üst sınıfa bakabilse de bu zaman içinde hem yeterli hem de kalifiye uzman sayısındaki artış yeterli olmayacaktır. Bu da inşaatlardaki kazalarının maalesef aynı hızda devam etmesine sebebiyet verecektir.”