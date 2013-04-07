Türkiye öğleden sonra sağanak yağmurun etkisine giriyor

Türkiye’nin batı kesimleri öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı, iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, batı kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; gece saatlerinden sonra Muğla çevreleri, Aydın’ın kıyı ilçeleri, Çanakkale’nin güney ilçeleri ve Balıkesir’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli, Güney ve İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına, Güney Ege’de (Muğla, Aydın ve Denizli) zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; gece saatlerinden sonra Muğla çevreleri, Aydın’ın kıyı ilçeleri, Çanakkale’nin güney ilçeleri ve Balıkesir’in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.





Bazı illerde hava durumu





İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçecek.(22)

ANKARA: Parçalı ve az bulutlu. (25)

İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. (26)

ADANA: Az bulutlu ve açık. (24)

ANTALYA: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ve batı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. (21)

SAMSUN: Parçalı ve az bulutlu. (19)

ERZURUM: Parçalı az bulutlu. (21)

VAN: Parçalı az bulutlu. (17)

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık. (28)

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Yalova ve Kocaeli çevreleri akşam saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale’nin güney ilçeleri ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İzmir'in kuzey kesimleri ile Kütahya çevreleri, akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Kütahya çevreleri, Gece saatlerinden itibaren Güney ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların; gece saatlerinden sonra Muğla çevreleri ve Aydın’ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve batı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu olacak.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık olması bekleniyor.