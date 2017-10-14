Türkiye Off-Road Şampiyonası Karabük'te başladı



Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- TÜRKİYE Off-Road Şampiyonası 7\'nci ayak yarışları Karabük\'te başladı.

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Kulübü\'nün katkıları ile gerçekleştirilen 7\'nci ayak yarışları, Karabük Üniversitesi\'nin arkasında yer alan Çamlıköy Köyü mevkiindeki parkurda yapıldı. Final yarışlarına 15 pilot katıldı. 2 gün sürecek yarışların startını AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal verdi. Pilotlar, 35 kilometrelik parkurda dereceye girebilmek için mücadele verdi. Şampiyona, yarın özle seyirci parkuruyla sona erecek.



FOTOĞRAFLI