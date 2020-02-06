Türkiye, OECD ülkeleri arasında en fazla antibiyotik kullanan ikinci ülke

Türkiye'de Özel hastanelere müracaat sayısının 16 yılda yaklaşık 13 kat arttığı belirtildi. 2002 yılında özel hastanelere müracaat sayısı 5 milyon 697 bin 170 iken, 2018’de bu sayı 74 milyon 675 bin 65’e ulaştı. Türkiye ayrıca OECD ülkeleri arasında en fazla antibiyotik kullanana ikinci ülke oldu.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “sağlık istatistikleri” raporu yayınlandı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre 16 yılda özel hastanelere müracaat sayısı yaklaşık 13 kat arttı. 2018 yılı hekime müracaat sayısı 782 milyon 515 bin 204 olarak gerçekleşti. 2002 yılında ise bu sayı 208 milyon 966 bin 49 idi. Kişi başı hekime müracaat sayısı 2002 yılında 3.1 iken 2018 yılında 9.5’e yükseldi. 2002 yılında özel hastanelere müracaat sayısı 5 milyon 697 bin 170 iken, 2018’de bu sayı 74 milyon 675 bin 65’e ulaştı.

2002 yılında özel hastanelerde yapılan ameliyat sayısı 218 bin 837 olurken, bu sayı 2018 yılında 1 milyon 531 bin 822 olarak gerçekleşti. İlaç satış hacmi de 2013'te 1 milyon 903 binken, 2018'de 2 milyon 351 bine çıktı.

"Türkiye antibiyotik kullanımının en fazla olduğu ikinci ülke durumunda"

Bin kişiye düşen günlük antibiyotik tüketim miktarı Türkiye'de 31 oldu. Türkiye, bu tüketimle OECD ülkeleri arasında antibiyotik kullanımının en fazla olduğu ikinci ülke durumunda. Bin kişiye düşen MR görüntüleme sayısı Türkiye'de 189 iken, bu rakam OECD ülkelerinde 65 oldu.