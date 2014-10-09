OECD raporuna göre Türkiye, eğitimde sonuncu

Türkiye, Paris merkezli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), raporunda eğitimde son sırada yer aldı. Aynı raporda Türkiye 'en zor yaşanılacak ülkeler' arasına da girdi.

OECD'nin 34 üyesindeki hayat kalitesini değerlendiren raporda zirveye Avustralya oturdu, Türkiye 'en zor yaşanılacak ülkeler' arasına girdi. Eğitim alanında sonuncu olan Türkiye, en iyi performansı 'sivil topluma katılım' kategorisinde göstererek 4'üncülüğe yerleşti.

Türkiye yaşaması en zor ülkeler arasında OECD'nin hazırladığı 2014 Yaşam Kalitesi raporunda Avustralya'nın başkenti Canberra yaşanılacak en iyi kent seçildi. 34 ülkeyi kapsayan araştırma raporunda Türkiye ise yaşaması en zor ülkeler arasında yer aldı

Milliyet'in haberine göre, Fransa'nın başkenti Paris merkezli Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Türkiye'nin de içinde bulunduğu üye 34 ülkeyi bölgesel olarak yaşam kalitesine göre değerlendirdi. Ülkelerin ve bölgelerin refah seviyesine göre değerlendirildiği raporda dünyanın en yaşanılası şehri olarak Avustralya'nın başkenti Canberra seçildi.



Raporun en çarpıcı yanı ise Türkiye'nin en zor yaşanılacak ülkeler arasında bulunması oldu. Türkiye; Meksika, Macaristan, Polonya, Slovakya ile beraber dünyanın yaşaması en zor ülkesi olarak rapordaki yerini aldı. Ülke sıralamasında Avustralya Canberra, bölgesel olarak raporun ilk sırasında yer alırken Avustralya da ülke sıralamasında birinci oldu.



OECD, 34 ülkenin 362 bölgesinin refahını; gelir, eğitim, iş, güvenlik, sağlık, barınma, sivil topluma katılım, hizmet sektörüne erişim ve çevre açısından değerlendirdi. Avustralya'nın Sidney, Melbourne ve Perili şehirleri de ilk 10 bölge arasında bulundu. Rapora göre ABD'deki New Hampshire ve Minnesota da en iyi bölgeler arasında yer alıyor. Yaşanılacak en iyi ülkeler arasında Avustralya'yı Norveç, Kanada, İsveç ve ABD takip ediyor.

Meksika'nın 10 eyaleti ise bölgeler arasında yaşaması en zor 10 yer arasında konumlandı. Rapor, dünyadaki bölgeleri yaşamanın zor ve kolay olduğu yerler olarak konumlandırması açısından önem arz ediyor.

Türkiye eğitimde sonuncu sırada

Türkiye'nin yaşaması en zor ülkelerden biri olması raporun en dikkat çekici sonuçlarından. 34 OECD ülkesi arasında Türkiye'nin bulunduğu konumları şöyle:

Hizmet sektörüne erişim: 33

Sivil topluma katılım: 4

Eğitim: 34

İş: 32

Çevre: 31

Gelir: 26

Sağlık: 31

Güvenlik: 30

Barınma: 32