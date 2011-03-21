-TÜRKİYE ODUN SERVETİNİ ARTTIRDI ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, orman varlığının pekçok ülkede azaldığını belirterek, ''Ama orman varlığını hem alan hem de odun serveti olarak artıran nadir ülkelerden birisi Türkiye'' dedi. Eroğlu, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla TOBB Üniversitesi'nde düzenlenen törene katıldı. Bakan Eroğlu, buradaki konuşmasında, Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı'nı kutladı ve bu bayramların, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine katkı sağlayacağına ilişkin inancını dile getirdi. Bugün Dünya Ormancılık Günü'nün kutlandığını, yarın Dünya Su Günü'nün, sonraki gün de Dünya Meteoroloji Günü'nün kutlanacağını anlatan Eroğlu, bu durumun, Çevre ve Orman Bakanlığının ne kadar büyük bir sorumluluğa sahip olduğunu gösterdiğini söyledi. Küresel iklim değişikliği ile mücadelede en önemli unsurun ormanlar olduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti: ''Ormanlarımız hakikaten artıyor. Orman varlığı, orman serveti ülkelerin pek çoğunda azalıyor. Ama orman varlığını hem alan hem de odun serveti olarak artıran nadir ülkelerden birisi Türkiye. Türkiye, bunu Türk ormancısına borçlu. 1970'lerden bu yana orman alanları 1,2 milyon hektar alan artmış. Bu gerçekten önemli bir miktar. Odun serveti de artmış. Odun serveti şu anda 1 milyon 400 milyon metreküpe ulaştı. Yani yüzde 40 artmış.'' Eroğlu, BM 10. Ormancılık Forumu'nun tarihinde ilk kez BM dışında bir merkezde, Türkiye'de yapılmasına karar verildiğini anımsattı. Bozuk orman arazilerinin rehabilitasyonu için 2008 yılında 81 ilde çalışmalara başladıklarını belirten Eroğlu, 2008 yılında 420 bin hektar alan olan hedefin 463 bin hektara çıkarıldığını, sonraki yıllarda da belirlenen hedeflerin aşıldığını bildirdi. Türkiye'de sadece bozuk orman alanlarının ıslah edilmediğini, aynı zamanda açık alanların da ağaçlandırıldığını anlatan Eroğlu, mabet, hastane ve okul bahçelerine ağaç dikildiğini söyledi. Ağaçların ve yeşilin, küresel iklim değişikliği, çevre ve insan sağlığının yanı sıra psikoloji üzerinde de önemli etkileri olduğuna dikkati çeken Eroğlu, Türkiye'de 10 milyona yakın insanın ormanla doğrudan ilgisinin bulunduğunu ifade etti. Eroğlu, ayrıca Türkiye'nin, kendi ormanlarındaki yangınları başarılı şekilde söndürdüğünü, aynı zamanda Akdeniz ülkelerindeki yangınlara da müdahale ettiğini anımsattı. Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuş ise ormanların her şeyden önce yaşam için muhtaç olunan bütün maddelerin temel kaynağı olduğunu ifade ederek, ''Ormanlar yaşam destek ünitesidir'' diye konuştu. Radyasyon yayan cihazlar nedeniyle her ortamda ağaç ve çiçek bulundurulması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, iklim değişikliğinin giderek vahim sonuçlara neden olduğu bu çağda, ormanların öneminin daha da arttığını kaydetti. Etkinlik kapsamında Orman Genel Müdürlüğü Türk Müziği Korosu konser sundu.