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Politika

Türkiye, Obama’nın ilk 20’sinde bile değil

Barack Obama'nın ABD'nin 44. Başkanı seçilmesi dolayısıyla ilk tebrik edenlerden olan Türkiye'ye hâlâ yanıt verilmediği öğrenildi

14 Kasım 2008 02:00

Türkiye, Obama’nın başkan seçilmesinden sonra biri cumhurbaşkanı diğeri de başbakanın imzalarıyla iki ayrı tebrik mesajı gönderdi. Ancak salı gününe kadar 20 ülkeye teşekkür yanıtı verilirken Türkiye beklemeye alındı.

Chicago’daki geçiş dönemi ekibinden Dış Politika Danışmanı Denis McDonough, Obama’nın tebrikleri, “geliş sırası ve geleneksel ABD ortaklığı müttefikliği sırası ile” yanıtladığını söyleyerek konuya açıklık getirmeye çalıştı. Obama en son salı günü, Kenya Devlet Başkanı Mwai Kibaki, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva, Papa 16. Benedictus, Hindistan Başbakanı Manmohan Singh ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaptı.

Bush’la ayaküstü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda, Suudi Arabistan’ın Dinlerarası Diyalog Girişimi çerçevesinde düzenlenen, Yüksek Düzeyli Toplantı’da dün yaptığı konuşmanın ardından ABD Başkanı George W. Bush’la bir süre ayaküstü görüştü.
Genel Kurul Salonu’nda, Erdoğan’ı görerek yanına gelen Bush, G-20 Zirvesi’ne daveti kabul ettiği için Erdoğan’a teşekkür ederek, "Washington’da görüşürüz" dedi.

Obama adına Albright

Başbakan Erdoğan, G-20 zirvesi için New York’tan geleceği Washington’da eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright’la görüşecek. Albright’ın Barack Obama Yönetimine Hazırlık Ekibi tarafından resmi görüşme yapmak için yetkilendirildiğinin açıklanması ile Erdoğan-Albright görüşmesinin de niteliği değişmiş oldu. Cumartesi Türkiye saatiyle gece saatlerinde yapılacak görüşmenin bir saat sürmesi planlanıyor.

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