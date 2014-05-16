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Yaşam

Türkiye nüfusunun yüzde 16'sı genç

TÜİK verilerine göre, Türkiye Avrupa'nın en yüksek genç nüfusuna sahip ülkesi olurken, gençlerin yüzde 65,1'i mutlu olduğunu ifade etti

16 Mayıs 2014 23:52

TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, 2013 yılı itibariyle 76 milyon 667 bin 864 kişi olarak belirlenen Türkiye nüfusunun 12 milyon 691 bin 746 kişisini “15-24” yaş grubundaki gençler oluşturdu.

Yüzde 51,2‘sini erkeklerin, yüzde 48,8’i kadınların oluşturduğu genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 16,6. Bu verilere göre, Türkiye, Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkeleriyle karşılaştırıldığında Avrupa'nın en genç nüfuslu ülkesi oldu.

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, AB-28 üye ülkelerinin genç nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 11,5 iken bu oran Türkiye için yüzde 16,6. Türkiye’den sonra en fazla genç nüfusa sahip ülkelerin sırasıyla; yüzde 15 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yüzde 14,7 ile İzlanda, yüzde 14,6 ile Makedonya, yüzde 13,8 ile Karadağ ve yüzde 13,5 ile Litvanya olduğu görüldü. Yüzde 9,9 ile İtalya ve İspanya, yüzde 10,5 ile Slovenya, yüzde 10,6 ile Yunanistan genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler olarak dikkati çekti.

Genç nüfus oranı 2075 yılında yüzde 10,1'e düşecek TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 247 bin kişi olacağı tahmin edildi. 2023 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 15,1 olarak tahmin edilirken, bu oranın 2050 yılında yüzde 11,7‘ye, 2075 yılında ise yüzde 10,1’e düşeceği tahmin edildi.

 

 

Gençlerin yüzde 65,1'i mutlu 

 

 

Gençlerin yüzde 65,1'i mutlu olduğunu ifade etti. Gençlerin mutluluk düzeyinin en yüksek olduğu iller yüzde 82,2 ile Kırıkkale, yüzde 81,8 ile Çankırı oldu.

Geçen yıl lise ve dengi okul mezunu gençlerin oranı yüzde 31,1, yüksekokul ve üzeri okuldan mezun olan gençlerin oranı ise yüzde 7,5 olarak belirlendi.

Yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 38,5'e yükseldi. Lise ve dengi okul mezunu genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 49,5 ile Karabük, en düşük olduğu ilin yüzde 13,9 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. AB üyeliğini destekleyen gençlerin oranı yüzde 52,3 olarak belirlendi. 

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