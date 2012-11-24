'Türkiye nüfusunun yüzde 15'i Alevi, her 2 Alevi'den 1'i asimile oldu!'

CHP İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, çok sayıda araştırmacı ve uzmanla birlikte uzun süredir üzerinde çalıştığı Alevilik raporunu tamamladı.

Çok sayıda yerleşim yerinde toplam 1952 kişiyle yapılan anket çalışmalarıyla da desteklenen ve önümüzdeki günlerde açıklanması planlanan raporda, Alevilere ilişkin demografik bilgilerin yanı sıra Alevilerin en önemli sorunları da sıralandı. Buna göre Alevi gençlerin en önemli sorunlarından bir tanesi KPSS. Gençler, “Sözlü mülakatlarda bizi katlediyorlar” diye yakınıyor. Alevilerin geneli için çözüm bekleyen en önemli konu cemevleri. Yurttaşların AKP’ye yönelik eleştirileri Sivas davasında izlenen politika ve hüsranla sonuçlanan Alevi çalıştayları konusunda odaklanıyor. Rapora göre, son 80 yılda her 2 Aleviden 1’i asimile oldu. Bugün için Türkiye nüfusunun yüzde 15’i Alevilerden oluşuyor.

Fırat Kozok'un Cumhuriyet'teki haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanacak rapor için aylar süren bir çalışma yapıldı.

Çalışmaya araştırmacılar, öğretim üyeleri ve gazeteciler de katkı sundu. Raporda öncelikle Alevi yurttaşların yaşadığı yerleşim yerlerinde demografik çalışmalar yapıldı. Bunun için 40 kişilik ekip şehir taraması ve anket çalışması gerçekleştirdi.

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün 1914’te açıkladığı “Müslüman nüfusun yüzde 30’u Alevi Bektaşidir” bilgisinden hareket eden araştırmacılar, yaptıkları çalışma sonucunda aradan geçen sürede her 2 Aleviden 1’inin asimile olduğunu saptadı. Bugün itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 15’i Alevilerden oluşuyor. Asimilasyonun en önemli nedeni ise Alevilerin bu kimliklerini sosyal yaşamda ilerlemelerinin önünde bir “engel” olarak görmeleri. Raporda bu görüşü destekleyen çarpıcı bir örnek de yer alıyor; Alevi gençlerin en önemli şikâyet konularından biri Kamu Personeli Seçme Sınavı. Gençler, “Sözlü mülakatlarda bizi katlediyorlar” diyor.

Aleviler potansiyel suçlu ve “dikkat edilmesi gereken” bir grup olarak görülüyor. Bu yüzden fişlenme korkusu en önemli sorunlardan biri. Bu nedenle anket çalışmalarında kimlik bilgileriyle anketler ayrı ayrı doldurtuldu ve kimlik bilgilerinin imha edileceği taahhüdü verildi. Çalışmada Alevilerin beklentileri ve siyasi eğilimlerine de mercek tutuldu. Bu çerçevede bugün için en önemli talep cemevlerine yasal statü tanınması.