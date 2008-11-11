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Yaşam

Türkiye nüfusu asla 100 milyon olmayacak

Nüfus artış hızındaki gerilemeye bakılırsa Türkiye'nin nüfusunun 2050 yılına gelindiğinde bile 100 milyonu bulması hayal gibi görünüyor.

11 Kasım 2008 02:00

Nüfus artış hızındaki gerilemeye bakılırsa Türkiye'nin nüfusunun 2050 yılına gelindiğinde bile 100 milyonu bulması hayal gibi görünüyor.

2009 yılı programında yer alan 1998-2008 nüfus artış hızı düşüş eğiliminden yapılan projeksiyona göre, bu yıl yüzde 1,18 olarak hesap edilen nüfus artış hızı, 2010 yılında yüzde 1,11'e, 2015 yılına gelindiğinde ise yüzde 1'in altına inecek.
Türkiye'nin nüfus artış hızı 2020'de yüzde 0,8'e, Cumhuriyetin 100'üncü yılı olacak 2023'de yüzde 0,7, 2030'da yüzde 0,5'e 2035'te yüzde 0,3'e gerileyecek.

2040 yılına gelindiğinde Türkiye nüfusu yüzde 0,2'lik artış hızıyla 88 milyon 629 bin kişi olacak. 2046'da nüfus artış hızı hemen hemen sıfır seviyesine düşecek ve 89 milyon 165 kişi olacak.
Türkiye nüfusu 2047'den itibaren ise gerileyecek. 2047 yılında nüfus artış hızı eksi yüzde 0,00052'ye düşecek ve ülke nüfusu 89 milyon 161 kişiye inecek. 2050 yılına gelindiğinde ise eksi yüzde 0,000958'lik nüfus artış hızıyla ülke nüfusu 88 milyon 986 bin kişiye gerileyecek.


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