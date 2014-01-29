Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2013 Nüfus Sayımı Sonuçları''nı açıkladı. Buna göre, 2012 yılı itibariyle 75 milyon 627 bin 384 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 40 bin 480 kişilik artışla, 2013 sonunda 76 milyon 667 bin 864 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (38 milyon 194 bin 504 kişi) oldu. Yıllık nüfus artış hızı 2012 yılında binde 12 iken, 2013 yılında binde 13,7'ye yükseldi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2012 yılında yüzde 77,3 iken, 14 ilde büyükşehir belediyesi kurulması ve büyükşehir statüsündeki 30 ilde, belde ve köylerin ilçe belediyelerine mahalle olarak katılmasının önemli etkisiyle bu oran 2013 yılında yüzde 91,3 olarak gerçekleşti.

İstanbul'un nüfusu

Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 160 bin 467 kişiyle en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla yüzde 6,6 ile (5 milyon 45 bin 83 kişi) Ankara, yüzde 5,3 ile (4 milyon 61 bin 74 kişi) İzmir, yüzde 3,6 ile (2 milyon 740 bin 970 kişi) Bursa ve yüzde 2,8 ile (2 milyon 158 bin 265 kişi) Antalya izledi. Bayburt ise 75 bin 620 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu.

Ortanca yaş yükseldi

TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2012 yılında 30,1 olan ortanca yaş, 2013 yılında 30,4 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 29,8 iken, kadınlarda 31 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (38,2), Balıkesir (37,7) ve Edirne (37,6); en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (18,7), Şanlıurfa (19) ve Ağrı (19,7) oldu.

Çalışma çağındaki nüfus 1,6 arttı

Türkiye'de 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı 2012 yılına (yüzde 67,6) göre 0,1 puan artarak yüzde 67,7'yi (51 milyon 926 bin 356 kişi) gördü. Çocuk yaş grubundaki (0-14) nüfusun oranı ise yüzde 24,6'ya (18 milyon 849 bin 814 kişi) gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 7,7'ye (5 milyon 891 bin 694 kişi) yükseldi.

Çocuk yaş grubundaki nüfus azaldı

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", geçen yıl Türkiye genelinde 2012 yılına göre 2 kişi artarak 100 kişi oldu.

İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 725 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il oldu. Bunu sırasıyla; 464 kişiyle Kocaeli, 338 kişiyle İzmir, 270 kişiyle Gaziantep ve 263 kişiyle Bursa takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise kilometrekareye düşen 11 kişiyle Tunceli olarak gerçekleşti. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 53, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 260 oldu.

TÜİK verilerine göre nüfusu 1 milyonu geçen 20 il şöyle:

Aydın 1 milyon 20 bin 957

Van 1 milyon 70 bin 113

Kahramanmaraş 1 milyon 75 bin 706

Balıkesir 1 milyon 162 bin 761

Samsun 1 milyon 261 bin 810

Kayseri 1 milyon 295 bin 355

Manisa 1 milyon 359 bin 463

Hatay 1 milyon 503 bin 66

Diyarbakır 1 milyon 607 bin 437

Kocaeli 1 milyon 676 bin 202

Mersin 1 milyon 705 bin 774

Gaziantep 1 milyon 844 bin 438

Konya 2 milyon 79 bin 225

Adana 2 milyon 149 bin 260

Antalya 2 milyon 158 bin 265

Bursa 2 milyon 740 bin 970

İzmir 4 milyon 61 bin 74

Ankara 5 milyon 45 bin 83

İstanbul 14 milyon 160 bin 467

Açıklamalar

Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanıyor. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edildi. Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alındı.

Bu kapsamda, 6360 ve 6447 sayılı kanunlarla düzenlenen ve bu kanunlar uyarınca ilk mahalli idareler genel seçimlerinde yürürlüğe girecek idari bağlılık ve tüzel kişilik değişiklikleriyle 5393 sayılı Yasa'nın 8'inci ve 11'inci maddelerine göre alınan ve söz konusu Kanun gereğince ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak birleşme ve katılmalar, belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına ve bir beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 421 sayılı Kararına istinaden, NVİGM tarafından 1 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Ulusal Adres Veri Tabanı'na yansıtıldığı için 2013 ADNKS sonuçları belirtilen değişiklikleri içeriyor.