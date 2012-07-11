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Yaşam

Türkiye nüfusu 2050'de 94.6 milyon olacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye nüfusunun 2050 yılında 94,6 milyon olması bekleniyor

11 Temmuz 2012 14:09

Türkiye’nin nüfusunun 2050 yılında 94.6 milyon olacağı tahmin edildi.
 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye nüfusunun 2050 yılında 94,6 milyon olması bekleniyor.

Ayrıca, Türkiye'nin 2050 yılında nüfus bakımından 187 ülke arasında 19'uncu sırada yer alması bekleniyor.

TÜİK verilerine göre; 2045-2050 döneminde dünya nüfusunun artış hızının yüzde 0,4 olması bekleniyor.

Bu dönemde Türkiye'nin nüfus artış hızının yüzde 0,2 ile 187 ülke arasında 109. sırada yer alacağı tahmin ediliyor.

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