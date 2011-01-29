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Yaşam

Türkiye nüfusu 1 yılda 1 milyon 161 bin kişi arttı

Türkiye nüfusu 2010 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla oranla binde 15,88 artarak, 73 milyon 722 bin 988 kişiye yükseldi.

29 Ocak 2011 02:00

T24 - Türkiye nüfusu 2010 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla oranla binde 15,88 artarak, 73 milyon 722 bin 988 kişiye yükseldi. Ülkede yaklaşık 5 kişiden 1'inin yaşadığı ''megakent'' İstanbul'un nüfusu artmaya devam ediyor.

Geçen yıl kent nüfusu, 340 bin 527 kişi artışla 13 milyon 255 bin 685 kişiye ulaştı. Kentte kilometrekareye 2.551 kişi düşüyor.

Ülkenin en kalabalık ikinci kenti de yine başkent Ankara oldu. Ankara'da nüfus 1 yılda 120 bin 914 kişi artarak, 4 milyon 771 bin 716 kişiye yükseldi.

İzmir'in nüfusu da söz konusu dönemde 80 bin 540 kişi arttı. Kentin nüfusu, 3 milyon 948 bin 848 kişi olarak hesaplandı.

Oransal olarak bakıldığında ise nüfus artış hızı en yüksek il, Bilecik oldu. Bilecik'i, Isparta ve Erzincan takip etti.


Bayburt azalmaya devam ediyor

Bayburt 2010'da da nüfusu en düşük il oldu. Bayburt'un nüfusu 74 bin 412 olarak hesaplandı. Kentin nüfusu 2009 yılına göre de 298 kişi azaldı.

Nüfusun en az olduğu illerden Tunceli, nüfusun en fazla gerilediği illerin de başında geldi.

Kentin nüfusu 1 yılda 6 bin 362 kişilik azalma göstererek, 76 bin 699 oldu. Tunceli'de nüfus artış hızı binde -79,7 olarak hesaplandı.

Nüfusun artış oranın en düşük olduğu diğer iller de Çankırı, Ardahan, Yozgat, Hakkari, Mardin olarak sıralandı.

Genel olarak Türkiye'de 81 ilden 53'ünün nüfusu bir önceki yıla göre arttı, 28 ilin nüfusu ise azaldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'nin illere göre 2009 ve 2010 nüfusu ve yıllık artış oranları şöyle:

/*  


.                     Yıl Sonları       Yıllık

.                 İtibarıyla Nüfus      Artış

İller             2009         2010    (Binde)

-----------    -----------  ---------- -------

Toplam         72.561.312   73.722.988  15,88

Adana           2.062.226    2.085.225  11,09

Adıyaman          588.475      590.935   4,17

Afyon             701.326      697.559  -5,39

Ağrı              537.665      542.022   8,07

Amasya            324.268      334.786  31,92

Ankara          4.650.802    4.771.716  25,67

Antalya         1.919.729    1.978.333  30,07

Artvin            165.580      164.759  -4,97

Aydın             979.155      989.862  10,88

Balıkesir       1.140.085    1.152.323  10,68

Bilecik           202.061      225.381 109,22

Bingöl            255.745      255.170  -2,25

Bitlis            328.489      328.767   0,85

Bolu              271.545      271.208  -1,24

Burdur            251.550      258.868  28,68

Bursa           2.550.645    2.605.495  21,28

Çanakkale         477.735      490.397  26,16

Çankırı           185.019      179.067 -32,70

Çorum             540.704      535.405  -9,85

Denizli           926.362      931.823   5,88

Diyarbakır      1.515.011    1.528.958   9,16

Edirne            395.463      390.428 -12,81

Elazığ            550.667      552.646   3,59

Erzincan          213.288      224.949  53,23

Erzurum           774.207      769.085  -6,64

Eskişehir         755.427      764.584  12,05

Gaziantep       1.653.670    1.700.763  28,08

Giresun           421.860      419.256  -6,19

Gümüşhane         130.976      129.618 -10,42

Hakkari           256.761      251.302 -21,49

Hatay           1.448.418    1.480.571  21,96

Isparta           420.796      448.298  63,31

Mersin          1.640.888    1.647.899   4,26

İstanbul       12.915.158   13.255.685  26,02

İzmir           3.868.308    3.948.848  20,61

Kars              306.536      301.766 -15,68

Kastamonu         359.823      361.222   3,88

Kayseri         1.205.872    1.234.651  23,59

Kırklareli        333.179      332.791  -1,17

Kırşehir          223.102      221.876  -5,51

Kocaeli         1.522.408    1.560.138  24,48

Konya           1.992.675    2.013.845  10,57

Kütahya           571.804      590.496  32,17

Malatya           736.884      740.643   5,13

Manisa          1.331.957    1.379.484  35,06

Kahramanmaraş   1.037.491    1.044.816   7,04

Mardin            737.852      744.606   9,11

Muğla             802.381      817.503  18,67

Muş               404.484      406.886   5,92

Nevşehir          284.025      282.337  -5,96

Niğde             339.921      337.931  -5,87

Ordu              723.507      719.183  -5,99

Rize              319.569      319.637   0,21

Sakarya           861.570      872.872  13,03

Samsun          1.250.076    1.252.693   2,09

Siirt             303.622      300.695  -9,69

Sinop             201.134      202.740   7,95

Sivas             633.347      642.224  14,08

Tekirdağ          783.310      798.109  18,72

Tokat             624.439      617.802 -10,89

Trabzon           765.127      763.714  -1,85

Tunceli            83.061       76.699 -79,69

Şanlıurfa       1.613.737    1.663.371  30,29

Uşak              335.860      338.019   6,41

Van             1.022.310    1.035.418  12,74

Yozgat            487.365      476.096 -23,39

Zonguldak         619.812      619.703  -0,18

Aksaray           376.907      377.505   1,59

Bayburt            74.710       74.412  -4,00

Karaman           231.872      232.633   3,28

Kırıkkale         280.834      276.647 -15,02

Batman            497.998      510.200  24,21

Şırnak            430.424      430.109  -0,73

Bartın            188.449      187.758  -3,67

Ardahan           108.169      105.454 -25,42

Iğdır             183.486      184.418   5,07

Yalova            202.531      203.741   5,96

Karabük           218.564      227.610  40,55

Kilis             122.104      123.135   8,41

Osmaniye          471.804      479.221  15,60

Düzce             335.156      338.188   9,01


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