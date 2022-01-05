Türkiye’nin yerli Covid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli: İnşallah milletimiz için şifa olur

Yerli inaktif Covid-19 aşısı TURKOVAC’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, çalışmalar sırasında ciddi süreçler yaşadıklarını ancak insanların bu aşı için hastanelerde sıraya girdiklerini gördükten sonra tüm yorgunluklarının orada bittiğini belirterek "İnşallah milletimiz için şifa olur.” dedi.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet’te konuşan Türkiye’nin yerli Covid-19 aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, insanların TURKOVAC olmak için sıraya girmesiyle ilgili şunları söyledi:“Duygularımı anlatacak cümle bulmak çok zor. Başından beri Turkovac ile ilgili çok ciddi süreçler yaşadık ama görüntüleri görünce, bütün yorgunluğumuz orada gitti. İnanılmaz güzel bir duygu. İnşallah milletimiz için şifa olur.”

Yaklaşık 500 kişilik ekiple yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC’ın güvenirliğiyle ilgili kafasında soru işareti olanlara “Turkovac’la ilgili verilerin hepsi bilimsel bir komisyon tarafından değerlendirildi. Birtakım gerçekten asılsız, dayanağı olmayan eleştiriler de kulağımıza geliyor. Ama şunu söylemek istiyorum: Bir aşıya onay verilmesi çok uzun ve ciddi bir süreci, ciddi birtakım analizleri gerektiriyor. Komisyonlar var, hocalar var. Bu konuda halkımızın kafasında bir soru işareti olmaması lazım.” dedi.