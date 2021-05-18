Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Avusturya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Viyana ve Ankara arasında, İsrail-Filistin krizi nedeniyle başlayan gerginlik büyürken Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk Büyükelçisi Ozan Ceyhun'u bakanlığa çağırdı.
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, yaptığı basın açıklamasında, "Türk Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın absürt açıklamaları yüzünden Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Orta Doğu'daki çatışmanın ağızda köpürtülerek çözülmesi mümkün değil, ateşe benzin dökmek yerine, Türkiye'yi gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunmaya acilen çağrıda bulunuyoruz" ifadesini kullandı.
Erdoğan Avusturya'ya tepki göstermişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'da başta başbakanlık ve dışişleri bakanlığı olmak üzere bazı devlet binalarında İsrail bayrağına yer verilmesine dün sert tepki göstermişti.
Erdoğan, "Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum. Avusturya devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara ödetmeye çalışıyor" ifadesini kullanmıştı.
Avusturya'da İsrail bayrakları tepkiler üzerine indirildi
Öte yandan bugün Avusturya'da İsrail ile dayanışma amacıyla devlet binalarına çekilen İsrail bayrakları yoğun tepkiler üzerine kaldırıldı.
Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binalarında yer verilen İsrail bayrakları, herhangi bir açıklama yapılmadan indirildi.
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