Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Avusturya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Viyana ve Ankara arasında, İsrail-Filistin krizi nedeniyle başlayan gerginlik büyürken Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk Büyükelçisi Ozan Ceyhun'u bakanlığa çağırdı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, yaptığı basın açıklamasında, "Türk Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın absürt açıklamaları yüzünden Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Orta Doğu'daki çatışmanın ağızda köpürtülerek çözülmesi mümkün değil, ateşe benzin dökmek yerine, Türkiye'yi gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunmaya acilen çağrıda bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan Avusturya'ya tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'da başta başbakanlık ve dışişleri bakanlığı olmak üzere bazı devlet binalarında İsrail bayrağına yer verilmesine dün sert tepki göstermişti.