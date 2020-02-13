Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi'nden 'İtalya'da kahve siparişi' uyarıları

T24 Haber Merkezi

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalya'da kahve siparişi verilmesine dair uyarılarda bulunurken, "Yabancı bir turist olduğunuzu buralarda dünya alem herkese ilan etmenize yok" dedi.

Göktaş, Twitter hesabından İtalya'da kahve siparişi verilirken "caffe" dendiğinde espresso siparişi verilmiş olduğunu belirtirken, "'Single' olarak gelir, 'espresso' deme gafletinizi 'single' nitelemesiyle katmerleştirerek, yabancı bir turist olduğunuzu buralarda dünya alem herkese ilan etmenize yok" ifadelerini kullandı.

Göktaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Gazeteci-yazar, ilahiyatçı, dinler tarihçisi, Vatikan uzmanı, çevirmen olarak tanınan Göktaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekibinde yaklaşık 8 yıl boyunca Basın Başdanışmanı görevini sürdürmüş, sonrasında Vatikan Büyükelçisi olarak atanmıştı.