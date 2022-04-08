Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki yeri kesinleşti; Avrupa kupalarına kaç takım katılacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'in Roma'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından Avrupa kupalarında takımı kalmayan Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri netlik kazandı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi.

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında İtalya'nın Roma takımını 56. dakikada Ulrik Saltnes ve 89. dakikada Hugo Vetlesen'in bulduğu gollerle 2-1 yendi. Roma'nın golünü 43. dakikada Lorenzo Pellegrini attı.

Bodo/Glimt daha önce de grup aşamasında Roma'yı kendi sahasında 6-1 mağlup etmiş ve deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Nisan'da oynanacak.

Bodo/Glimt'in Roma'yı devirmesinin ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması 2021-2022 sezonunda Türkiye'nin yeri belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo Glimt, Roma'yı 2-1 mağlup etti. Norveç ekibinin bu galibiyetiyle Türkiye, ülke puanı sıralamasında 20. sıraya geriledi.

20. basamak kesinleşti

Hürriyet'in haberine göre, Avrupa kupalarındaki organizasyonda puan sıralamasındaki arkamızda temsilcisi olan bir ülke kalmadığından Türkiye bu sezonu 20. basamakta tamamlayacak.

UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

Son 31 yılın en kötü derecesi

Böylelikle Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesine de gerilemiş olduk. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı.

2022-2023 sezonu

Önümüzdeki sezon Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyon takım ise direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.

2023-2024 sezonu

2023-2024 sezonu şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan, Süper Lig ikincisi, Süper Lig üçüncüsü ve Türkiye Kupası Şampiyonu ise Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.

Bu sezonun karnesi

Bu sezon Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nda grubunda puan alamadı. Trabzonspor, Konferans Ligi Play-Off turunda Roma'ya elendi. Demir Grup Sivasspor, 2. ve 3. turu geçtikten sonra play-off'ta Kopenhag'a kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamladı ve Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a kaybederek Avrupa macerasını noktaladı.

Galatasaray'ın yürüyüşü yetmedi

Galatasaray,UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu mağlubiyet almadan tamamladı. Sonrasında Barcelona deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Ancak Nef Stadı'nda Katalanlara talihsiz bir şekilde kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Ülke puanı sıralamasında son durum

21.GÜNEY KIBRIS: 26.375

20.TÜRKİYE: 27.100

19.HIRVATİSTAN: 27.150

18.DANİMARKA: 27.175

17.NORVEÇ: 27.250

16.ÇEKYA: 27.800

15.YUNANİSTAN: 28.200

14.İSVİÇRE: 29.675

13.BELÇİKA: 30.600

12.UKRAYNA: 31.800

11.SIRBİSTAN: 33.375

10.RUSYA: 34.482

9.İSKOÇYA: 35.500

8.AVUSTURYA: 38.850

7.HOLLANDA: 47.900

6.PORTEKİZ: 53.216

5.FRANSA: 59.415

4.ALMANYA: 73.070

3.İTALYA: 75.616

2.İSPANYA: 94.855

1.İNGİLTERE: 103.783