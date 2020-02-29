Rusya Uzmanı Yörük Işık: Her şeyi Erdoğan-Putin görüşmesi belirleyecek; Türkiye'ye sınırlı bir tampon bölge bırakılabilir

Türkiye'nin Suriye'de seçenekleri ne? İdlib'de saldıran kim? Rus basını ne diyor? Rusya uzmanı Yörük Işık, Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı.

İdlib'deki Türk askerlerine yönelik saldırı sonrası Moskova-Ankara arasındaki krizin yönünü Putin-Erdoğan görüşmesinin belirleyeceğini söyleyen Yörük Işık "İdlib'de Türkiye'ye sınırlı bir tampon bırakılabilir; o da şimdilik" dedi.

Suriye yönetiminin askeri kapasitesinin İdlib'deki saldırıyı yapabilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Işık, Rusya'nın da tansiyonu çok yükseltmek istemeyeceğini ancak İdlib'de Türkiye'ye doğrudan mesaj verdiğini söyledi. Yörük Işık'a göre Putin-Erdoğan görüşmesinden Türkiye'ye İdlib'de sınırlı bir tampon bölge bırakılması kararı çıkabilir.

Dış politikayı yönetenlerin Rusya'yı anlamak istemediklerine vurgu yapan Işık, NATO'ya çağrı yapan Türkiye'ye desteğin askeri düzeyde kalabileceğini, ABD'nin de Türkiye'ye şimdiden istihbarat desteği vermeye başladığını söyledi.

Yörük Işık, sahadaki HTŞ (Heyet Tahrir el Şam) gibi güçler ile Türkiye-Rusya anlaşmasına sıcak bakmayan devletlerin provokasyon yapabileceğine de dikkati çekti.