Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz yaşamını yitirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından "Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Görev 1993 yılında Dişişleri Bakanlığı'nda başladı

1964 doğumlu Yorulmaz, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Dışişleri Bakanlığında göreve başlayan Yorulmaz, merkezde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Yurtdışı Tanıtım, Diplomatik Arşiv, Bilgi İşlem gibi birimlerde; yurt dışında ise Cidde Başkonsolosluğu, Atina Büyükelçiliği, Aşkabad Büyükelçiliği, Sidney Başkonsolosluğu, Podgoritsa Büyükelçiliği, Meşhed Başkonsolosluğu görevlerini yürüttü. Yorulmaz, 14 Ekim 2020 tarihinden bu yana St. Petersburg Başkonsolosu olarak görev yapıyordu.