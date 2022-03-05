Türkiye'nin son Suriye büyükelçisi Önhon: Rusya-Ukrayna krizi uzarsa Türkiye daha daha kesin bir tutum almak zorunda kalabilir

Türkiye'nin son Suriye büyükelçisi Ömer Önhon, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın uzaması durumunda "Türkiye'nin durumu idare etmenin ötesine geçip daha kesin bir tutum almak durumuyla karşı karşıya kalabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

HalkTV'den İpek Özbey'e konuşan Önhon, "Ukrayna krizi Türkiye’nin Batı’yla ilişkilerinde iyileştirmeler yapılması için bir fırsat sunmuş olabilir" diye konuştu.

Türkiye'nin kuzeyindeki krizden en olumsuz etkilenebilecek ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Önhon, Ankara'nın bu nedenle "dikkatli ve dengeli" bir politika izlediğini; ancak krizin uzaması durumunda "daha kesin bir tutum almak durumuyla karşı karşıya kalabileceğini" söyledi.

Önhon, "Montrö kafalarda soru işaretiydi, gerektiği gibi uyguladık, kimsenin de şikayeti yok" dedi ve ekledi: "Bu kriz, Montrö’nün öneminin ve kurcalanmaması gereğinin anlaşılmasına vesile teşkil etmiştir umarım".

"Bu krizin Suriye’de de etkileri olabilecektir." diyen Türkiye'nin son Şam büyükelçisi, "Esad Rusya’ya daha da yapışacak, daha da uzlaşmaz olacaktır. Rusya da, Batı’nın ve Türkiye’nin canını acıtmak istediği takdirde Suriye sahasını kullanmaya yönelebilecektir" değerlendirmesinde bulundu.