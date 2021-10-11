Türkiye'nin son Şam Büyükelçisi Önhon: Biden’ın Kongre’ye gönderdiği gerekçe mektubundaki yaklaşım YPG’ye cesaret veriyor; Moskova ve Şam'ı memnun ediyor

Türkiye’nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonlarının "IŞİD ile mücadeleye sekte vurduğunu" yazdığı kararnamenin Ankara'nın terör örgütü olarak nitelendirdiği YPG'ye cesaret verdiğini ifade etti.

Azez'de iki özel harekat polisinin şehit olmasının ardından Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Önhon, ABD'nin yaklaşımının Moskova ve Şam'ı da memnun ettiği yorumunda bulundu.

Önhon, "Azez’deki iki şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum.Biden’ın Kongre’ye gönderdiği gerekçe mektubundaki yaklaşım YPG’ye cesaret veriyor. Moskova ve Şam da durumdan memnundur. Ortak payda:Türkiye’yi daha da zora sokmak ve sıkıştırmak" yazdı.

Biden, "Suriye'deki durum ve Suriye ile ilgili Ulusal Olağanüstü Hal Durumu'nun Devamına Dair Not" başlığını taşıyan ve Kongre'ye de gönderilen kararnamede şu ifadeler yer alıyordu:

"Suriye'deki ve Suriye ile ilgili konulardaki durum; özellikle de Türkiye Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri harekat yürütme eylemleri; Irak ve Suriye'deki İslam Devleti'ni (IŞİD) yenilgiye uğratmak için sürdürülen mücadeleye sekte vuruyor ve siviller için tehlike oluşturuyor, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit etmeyi sürdürüyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına sıra dışı ve olağan üstü bir tehdit oluşturmaya devam ediyor."

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